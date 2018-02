Bobslejisti sacensības turpinās rīt; šodien noslēdzošie starti Silovam un Bikšem

Vadībā pēc diviem braucieniem atrodas vācieša Frančesko Frīdriha pilotētais četrinieks, kurš summā trasi veica minūtē un 37,55 sekundēs.

Tikmēr Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu līderiem zaudē jau 0,66 sekundes, no labāko trijnieka atpaliekot par 0,31 sekundi, savukārt Ķibermani ar stūmējiem Jāni Jansonu, Helviju Lūsi un Matīsu Mikni no pirmās vietas šķir 0,89 sekundes.

Abām Latvijas ekipāžām braucieni bija diametrāli pretēji, jo pirmajā Melbārdis uzrādīja ceturto labāko rezultātu, bet Ķibermanis ar kļūdām trases augšdaļā atradās 15.vietā.

Savukārt otrajā braucienā Ķibermanis jau bija septītais labākais, kas summā ļāva pakāpties piecas pozīcijas augstāk un iespraukties desmitniekā, kamēr Melbārdis, pieļaujot kļūdas trases augšā, uzrādīja vien 12.rezultātu, summā noslīdot gan tikai vienu vietu zemāk, bet daudz vairāk atpaliekot no labāko trijnieka.

Ja pēc pirmā brauciena Melbārdi no pirmās vietas šķīra 0,28 sekundes, bet no trešās pozīcijas tikai astoņas simtdaļas, tad tagad viņš no medaļu pozīcijas atpaliek jau krietni vairāk.

Pēc sacensību pirmās dienas Frīdriham 0,29 sekundes zaudē divus stabilus braucienus aizvadījušais mājinieks Vons Jondžons, kamēr trešais vācietis Niko Valters, kurš atpaliek vēl par sešām simtdaļām.

Uzreiz aiz trim labākajiem ir kanādietis Džastins Kripss, kurš Frīdriham zaudē 0,58 sekundes, otrajā braucienā tiekot garām Melbārdim, bet tālāk ar identisku laiku seko pat trīs ekipāžas. Piekto vietu ar Melbārdi dala šveicietis Riko Pēters un vācietis Johannes Lohners, kuri pirms otrā brauciena arī bija aiz latvieša.

Latvijas labākais distanču slēpotājs Indulis Bikše sestdien Phjončhanas olimpiskajās spēlēs ieņēma 57. vietu 50 kilometru distancē klasiskajā stilā, kurā triumfēja Somijas sportists Īvo Niskanens, izcīnot otro Olimpiādes zelta medaļu karjerā.

Niskanens finišu sasniedza pēc divām stundām, astoņām minūtēm un 22,1 sekundes, aiz sevis atstājot divus olimpiskos sportistus no Krievijas.

Sudraba medaļu izcīnīja Aleksandrs Boļšunovs, kurš uzvarētājam zaudēja 18,7 sekundes, bet bronzu ieguva Andrejs Larkovs, jo čempiona atpaliekot par divām minūtēm un 37,5 sekundēm.

Savukārt Bikše, kurš otro reizi karjerā slēpoja maratona distanci, no uzvarētāja atpalika 22 minūtes un 45,4 sekundes, esot ceturtais no beigām, kurš sasniedza finišu, netiekot apsteigts par apli.

Sacensības sāka 69, bet finišu sasniedza 60 slēpotāji, jo trīs dalībnieki tika apsteigti par apli, bet vēl seši izstājās.

Latvijas šī brīža labākais slēpotājs 50 kilometru distanci veica vien otro reizi karjerā, pērn pasaules čempionātā sacensībās brīvajā stilā arī paliekot 57.pozīcijā.

Iepriekš Phjončhanā sprinta sacensībās klasiskajā stilā Bikše otrdien ieņēma 63.vietu starp 80 sportistiem, kā arī izcīnīja 65.vietu 15 kilometru distancē brīvajā stilā.

Olimpiskās dienas noslēgumā plkst.13.45 sāksies ātrslidošanas sacensības masu startā, kur viens no favorītiem būs Silovs.

Vispirms notiks divi pusfināli, Silovam skrienot pirmajā no tiem. Seši no 12 katra pusfināla labākajiem dalībniekiem iekļūs finālā, kas risināsies plkst. 15. Šīs sacensības translēs LTV7.

Masu startā sportisti skries 16 apļus, vairākās kontrolatzīmēs vācot punktus. Visvairāk punktus iespējams iegūt finišā, tomēr distances pabeigšana otrajā pozīcijā vēl var negarantēt medaļu.

Olimpiskās medaļas masu startā tiks sadalītas pirmoreiz vēsturē. Silovs šajā distancē kāpis uz goda pjedestāla Pasaules kausa sacensībās, kā arī 2015.gadā izcīnīja ceturto vietu pasaules čempionātā.

Savukārt šogad Silovs uz pusstundu pat kļuva par Eiropas čempionu šajā distancē, tomēr tiesnešu kļūdas dēļ toreiz sportisti veica par apli vairāk un noslēgumā uzvarētājs tika pasludināts pēc 17. apļa rezultātiem.

Iepriekš Phjončhanā 1500 metru distancē Silovs izcīnīja augsto ceturto vietu, gūdams karjeras lielāko panākumu. Viņš no goda pjedestāla atpalika tikai par 0,32 sekundēm. Savukārt piektdien sportists savā vārda dienā ieņēma 15.vietu 1000 metros.

Šīs Silovam ir trešās olimpiskās spēles karjerā un viņš iepriekš izteicies, ka arī pēdējās. 2010.gadā latvietis kļuva par pirmo sportistu vēsturē, kurš vienās olimpiskajās spēlēs startējis gan šorttrekā, gan ātrslidošanā, bet pēc tam pievērsās tikai otrajam no šiem sporta veidiem.

Vankūveras olimpiskajās spēlēs Silovs guva desmito vietu šorttrekā 1500 metros un 14.vietu 1000 metros, kā arī 12.vietu ātrslidošanā 500 metros. Savukārt Sočos viņš guva 14.vietu 1500 metros, kamēr 1000 metros ieņēma 24.vietu, bet 500 metros samierinājās ar 37.pozīciju.

Ģimenes apstākļu dēļ Silovs izlaida gandrīz visu pagājušo sezonu, bet šosezon uz ledus atgriezās ar augstiem rezultātiem un droši kvalificējās olimpiskajām spēlēm.

Kopā sestdien tiks sadalīti astoņi medaļu komplekti. Snovbordā vīri sadalīs vēsturē pirmās medaļas «Big Air» jeb akrobātiskajos lēcienos pa tramplīnu, kā arī vīri un dāmas noskaidros čempionus paralēlajā milzu slalomā.

Tikmēr kalnu slēpošanā kļūs zināmi vēsturē pirmie čempioni komandu sacensībās, bet distanču slēpošanā - 50 kilometru distancē vīriem. Savukārt ātrslidošanā kļūs zināmi čempioni masu startā vīriem un dāmām.

Vēl kērlingā risināsies zelta medaļu mačs vīriem starp Zviedriju un ASV, kā arī bronzas cīņa dāmām, kurā Lielbritānija spēkosies ar Japānu, bet ledus hokejā vīru turnīrā par trešo vietu cīnīsies Čehija ar Kanādu.

Olimpiskās spēles noslēgsies svētdien, kad no Latvijas startēs vien bobslejisti un kopā tiks sadalīti vēl četri medaļu komplekti.

Latvijas komandas sastāvs Phjončhanas olimpiskajām spēlēm

Ātrslidošana: Haralds Silovs.

Biatlons: Andrejs Rastorgujevs, Oskars Muižnieks, Baiba Bendika.

Bobslejs: Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga, Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Helvijs Lūsis, Matīss Miknis, Intars Dambis (rezervists).

Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Diāna Ņikitina.

Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Indulis Bikše, Inga Paškovska.

Kalnu slēpošana: Kristaps Zvejnieks, Lelde Gasūna.

Kamaniņu sports: Elīza Cauce, Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, Juris Šics, Andris Šics, Oskars Gudramovičs, Pēteris Kalniņš.

Skeletons: Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Lelde Priedulēna.

Šorttreks: Roberts Zvejnieks, Roberto Puķītis.

Olimpiskās spēles Dienvidkorejā notiek no 9. līdz 25. februārim.

