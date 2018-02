Latviju sarūgtinājusī Vācijas hokeja izlase sensacionāli sasniedz olimpisko spēļu finālu

Līdz ar to mačā par zelta medaļām vācieši svētdien sacentīsies ar olimpisko sportistu no Krievijas izlasi.

Vācijas hokejisti olimpisko spēļu pusfinālā spēlēja pirmo reizi vēsturē. Vācieši 1932. un 1976. gadā izcīnīja bronzas medaļas, bet toreiz olimpiskajās spēlēs tika izspēlēts grupu turnīrs.

Tieši Vācijas hokejisti aizšķērsoja Latvijas ceļu uz Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, 2016.gada septembrī kvalifikācijas turnīrā Rīgā izšķirošajā mačā uzvarot ar rezultātu 3:2.

Piektdienas spēlē pirmajā trešdaļā lielā vairākuma laikā izcēlās Brukss Meiseks, bet otrā spēles nogriežņa pirmajās septiņās minūtēs Vācija panāca jau 3:0. Otrie vārti tika gūti ātrā uzbrukumā, kad no stūra iespēlēja ripu Matīasam Plahtam, kurš nekļūdījās, bet trešo ripu pēc ātras pārejas no aizsardzības uzbrukumā iemeta Franks Mauers.

Tomēr jau pusotru minūti vēlāk Kanādas deficītu samazināja Gilberts Brulē, kurš vienā pieskārienā izcēlās raidījumā no iemetiena apļa.

Ar to gan «vārtu lietus» nemitējās. Perioda 13. minūtē Vācijas izlase ieguva vairākumu, un jau trīs sekundes vēlāk to Vācija realizēja - Plahtas metiens no zilās līnijas pēc rikošeta no Patrika Hāgera nūjas izlidoja starp vārtsarga Kevina Pulēna kājsargiem, vāciešiem panākot 4:1.

Turklāt vēl pēc brīža līdz tam vienīgais Kanādas izlases vārtu guvējs Brulē nopelnīja 5+20 minūšu noraidījumu par laukuma centrā veiktu uzbrukumu galvā.

Piecu minūšu mazākumu Kanāda izturēja un trešās trešdaļas sākumā vienus vārtus atguva, kad ātrā izgājienā kādreizējais Rīgas «Dinamo» spēlētājs Mets Robinsons saņēma piespēli vārtu priekšā un skaisti apspēlēja pretinieku vārtsargu.

Vācijai bija iespēja vēlreiz atjaunot trīs vārtu pārsvaru, tomēr Dominiks Kahuns nespēja realizēt bullīti. Trešās trešdaļas vidū Dereks Rojs vēl samazināja deficītu līdz minimumam, bet visi sekojošie Kanādas izmisīgie mēģinājumi atspēlēties noslēdzās bez rezultāta.

Kanādas izlasē Rīgas «Dinamo» aizsargs Karls Stolerijs šajā mačā uz ledus pavadīja septiņas minūtes.

Iepriekš piektdien pusfinālā Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā olimpisko sportistu no Krievijas (OAR) hokeja komanda ar rezultātu 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) uzvarēja Čehiju.

Krievu hokejisti olimpisko spēļu finālā iekļuvuši pēc 20 gadu pārtraukuma, kad 1998.gadā Nagano Krievija izšķirošajā cīņā ar 0:1 zaudēja tieši Čehijai. 1992.gadā Albērvilā ar krievu kodolu zeltu izcīnīja NVS izlase, bet vēl septiņas reizes pirmā bijusi PSRS izlase.

Mačs par bronzu starp Čehiju un Kanādu notiks sestdien.

Pirmo reizi kopš 1998.gada Nagano olimpiskajām spēlēm šoreiz Olimpiādē nepiedalās Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejisti, kurus neatbrīvoja klubi.

Phjončhanas olimpiskās spēlēs tiks sadalīti 102 medaļu komplekti 15 dažādos sporta veidos. Kopumā šajā Olimpiādē piedalīsies 92 valstis.