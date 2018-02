Melbārža četrinieks attālinās no līderiem, taču saglabā cerības uz medaļu

Vadībā pēc diviem braucieniem atrodas vācieša Frančesko Frīdriha pilotētais četrinieks, kurš summā trasi veica minūtē un 37,55 sekundēs.

Tikmēr Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu līderiem zaudē jau 0,66 sekundes, no labāko trijnieka atpaliekot par 0,31 sekundi, savukārt Ķibermani ar stūmējiem Jāni Jansonu, Helviju Lūsi un Matīsu Mikni no pirmās vietas šķir 0,89 sekundes.

Abām Latvijas ekipāžām braucieni bija diametrāli pretēji, jo pirmajā Melbārdis uzrādīja ceturto labāko rezultātu, bet Ķibermanis ar kļūdām trases augšdaļā atradās 15.vietā.

Savukārt otrajā braucienā Ķibermanis jau bija septītais labākais, kas summā ļāva pakāpties piecas pozīcijas augstāk un iespraukties desmitniekā, kamēr Melbārdis, pieļaujot kļūdas trases augšā, uzrādīja vien 12. rezultātu, summā noslīdot gan tikai vienu vietu zemāk, bet daudz vairāk atpaliekot no labāko trijnieka.

Ja pēc pirmā brauciena Melbārdi no pirmās vietas šķīra 0,28 sekundes, bet no trešās pozīcijas tikai astoņas simtdaļas, tad tagad viņš no medaļu pozīcijas atpaliek jau krietni vairāk.

Pēc sacensību pirmās dienas līderim Frīdriham 0,29 sekundes zaudē divus stabilus braucienus aizvadījušais mājinieks Vons Jondžons, kamēr trešais ir vācietis Niko Valters, kurš atpaliek vēl par sešām simtdaļām.

Uzreiz aiz trim labākajiem ir kanādietis Džastins Kripss, kurš Frīdriham zaudē 0,58 sekundes, otrajā braucienā tiekot garām Melbārdim, bet tālāk ar identisku laiku seko pat trīs ekipāžas. Piekto vietu ar Melbārdi dala šveicietis Riko Pēters un vācietis Johannes Lohners, kuri pirms otrā brauciena arī bija aiz latvieša.

Pēc pirmā brauciena Frīdrihs par 0,11 sekundēm apsteidza Vona Jondžona vadīto kvartetu, labāko trijnieku noslēdza Niko Valtera ekipāža, kas saviem tautiešiem zaudēja 0,20 sekundes, bet vēl par astoņām simtdaļām atpalika Melbārdis. Latviešiem izdevās trešais labākais starta ieskrējiens (4,86) un trase tika veikta vizuāli bez kļūdām, tomēr vislabāk kamanas pirmajā braucienā slīdēja Frīdriham.

Vien trīs sekundes simtdaļas Melbārdim zaudēja kanādietis Džastins Kripss, kurš šajā Olimpiādē divniekos ar Frīdrihu dalīja pirmo vietu, piedevām Kanādas kvartets laboja starta rekordu (4,82), kas kopš pērnā gada piederēja Ķibermanim.

Labāko sešiniekā tika arī Johannesa Lohnera ekipāža, kura saviem tautiešiem zaudēja 0,41 sekundi, kamēr pussekundi no līderiem atpalika un septīto vietu ieņēma latvieša Jāņa Miņina trenētā Polijas ekipāža ar pilotu Mateušu Lutiju, kura otrajā braucienā gan izkrita no labāko desmitnieka.

Tikmēr Ķibermanim pirmajā braucienā neizdevās ne starta ieskrējiens (4,94), kas bija par astoņām sekundes simtdaļām sliktāks nekā viņi šajā trasē spēja pērn, ne arī pats brauciens, kurā bija kļūdas trases augšdaļā, kur tika zaudēts pārāk daudz laika. Līdz ar to pēc pirmā brauciena Latvijas otrā ekipāža no līderiem atpalika jau 0,64 sekundes, ieņemot vien 15.vietu 29 ekipāžu konkurencē.

Tiesa, sākot no septītās pozīcijas rezultāti bija ļoti blīvi, piemēram, Ķibermaņa kvartetam no labāko desmitnieka atpaliekot tikai par 0,12 sekundēm.

Savukārt otrajā braucienā reti kurai ekipāžai izdevās uzlabot starta ieskrējienu un pirmā brauciena rezultātu. Šoreiz Ķibermanis nobrauca krietni labāk, līdz ar to lēnām kāpa uz augšu kopvērtējumā. Melbārdim, līdzīgi kā divnieku sacensību otrajā braucienā, šoreiz neprecīza bija trases augšdaļa, tāpēc beigās pietrūka ātruma.

Visbveidzot atkal lielisks bija Frīdrihs, kurš atkal uzrādīja labāko laiku braucienā, turpinot atrauties no sekotājiem.

Sacensību trešais un ceturtais brauciens tiks aizvadīts svētdien. Sacensības tiešraidē varēs vērot Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanālā.

Divnieku sacensībās Melbārdis ar Strengu sasniedza labāko rezultātu divos no četriem braucieniem, bet summā tika pie bronzas medaļām, sagādājot Latvijas līdz šim vienīgo godalgu Olimpiādē. Tikmēr Ķibermanis ar Mikni bija devītajā vietā, sportistiem paužot lielu neapmierinātību ar sasniegto rezultātu.

Savukārt pirms četriem gadiem Soču olimpiskajās spēlēs Melbārdis kopā ar Strengu, Dreiškenu un Vilkasti ieguva sudrabu, bet pēc Krievijas sportistu diskvalifikācijām viņiem pienākas zelta godalgas.

Melbārdis ar stūmējiem četrinieku treniņu pirmajā dienā abos braucienos bija desmitie, ceturtdien Latvijas kvartetam bija sestais un septītais labākais rezultāts, bet piektdien braucienos tika uzrādīts ceturtais un otrais laiks.

Tikmēr Ķibermanis piektdien noslēdzošajā no sešiem treniņbraucieniem uzrādīja ceturto labāko rezultātu, kamēr pārējos piecos augstāk par devīto vietu netika, četras reizes esot arī otrajā desmitniekā.

Nesen trīsdesmit gadu jubileju nosvinējušais Melbārdis bobslejista karjeru iesāka kā stūmējs un bija plānojis startēt Vankūveras Olimpiādē, tomēr pēc tam, kad neveselais Jānis Miņins, cenšoties atgriezties trasē, bija piedzīvojis smagu kritienu, kurā arī pats Melbārdis guva smadzeņu satricinājumu, ekipāža no sacensībām tika atsaukta. Pēc šīm sacensībām Melbārdis pievērsās pilota karjerai, un viņa izaugsme bijusi galvu reibinoša, kas jau pirms četriem gadiem sportistu ļāva saukt par vienu no labākajiem pasaulē.

Kopš 2014.gadā Sočos Melbārdis guva piekto vietu divnieku sacensībās, kā arī sudrabu četriniekos, viņš divniekos ieguvis pa vienam sudrabam pasaules un Eiropas čempionātos, bet četriniekos izcīnījis pa zeltam pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī ticis pie vairākām bronzas godalgām.

Tikmēr Ķibermanis startēja jau Soču olimpiskajās spēlēs, kur guva 16.vietu divniekos un 14.vietu četriniekos, bet 2016./17.gada sezonā viņš pirmoreiz karjerā kāpa uz goda pjedestāla Pasaules kausa sacensībās un pašlaik to kopā paveicis jau septiņas reizes. Pērn Ķibermanis guva trešo vietu Eiropas čempionāta divnieku sacensībās, bet šosezon viņam līdz panākuma atkārtošanai pietrūka pavisam maz.

Šosezon Pasaules kausa kopvērtējumā četriniekiem Melbārdis guva piekto vietu, kamēr Ķibermanis bija septītajā pozīcijā, abām ekipāžām pa reizei kāpjot uz goda pjedestāla.

Pirms gada pirmajās sacensībās Phjončhanā Ķibermanis kāpa uz goda pjedestāla gan divniekos, gan četriniekos, kamēr Melbārdis bija ceturtais četriniekos, bet divniekos samierinājās ar 12.vietu. Tāpat Ķibermaņa ekipāžai pirms olimpisko spēļu sākuma piederēja starta rekords (4,86).

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāv 34 sportisti. Latvija ir pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti.

Phjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija notiks svētdien.