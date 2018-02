Prūsis: 31 simtdaļa līdz trešajai vietai ir daudz, taču cīņa vēl būs

Vadībā pēc pirmajiem diviem četrinieku braucieniem atrodas vācieša Frančesko Frīdriha pilotētais četrinieks, kuram 0,29 sekundes zaudē divus stabilus braucienus aizvadījušais mājinieks Vons Jondžons, kamēr trešais ir vācietis Niko Valters, kurš atpaliek vēl par sešām simtdaļām.

Savukārt dalītā piektajā vietā ir Oskars Melbārdis kopā ar stūmējiem Jāni Strengu, Daumantu Dreiškenu un Arvi Vilkasti, kurus no pirmā trijnieka šķir 0,31 sekunde, kamēr Ķibermanis ar stūmējiem Jāni Jansonu, Helviju Lūsi un Matīsu Mikni noslēdz pirmo desmitnieku.

«Gribējās labāk, bet ir tā kā ir,» pēc sestdien startiem žurnālistiem sacīja Prūsis.

Melbārdis pēc pirmā brauciena bija ceturtais, bet otrajā neizdevās labi izbraukt trases augšdaļu, līdz ar nācās atpalikt no vadošā trijnieka.

«31 simtdaļa līdz trešajai vietai ir daudz. Ja būtu daudz rupju un muļķīgu kļūdu, tad mēs redzētu, kur varam uzlabot rezultātu, bet, ja kopumā viss ir normāli un tik un tā ir trīs desmitdaļas, tad tas ir daudz,» atzina Prūsis.

«Braucieni lielajam Oskaram [Melbārdim] nebija slikti. Tajos bija mazas kļūdas, bet augšā nav vajadzīgās tendences. Augšā tiek zaudēts pārāk daudz. Nezinu, vai tas saistīts tikai ar braukšanu, vai arī ar uzskriešanu un salēkšanu bobā.»

Savukārt Ķibermanim abos braucienos neizdevās starts, lai gan otrajā braucienā viņš uzrādīja septīto rezultātu un spēja pakāpties piecas vietas augstāk, pirms svētdienas ieņemot desmito pozīciju.

«Par mazā Oskara [Ķibermaņa] starta laikiem nav izskaidrojuma. Tas ir negatīvs pārsteigums. Domāju, ne paši sportisti, ne mēs, ne arī skatītāji nav apmierināti ar šādu startu,» atzina treneris.

Iespējams, daudziem negaidīti, bet otro vietu šobrīd ieņem mājinieks Vons Jondžons, taču Prūsis par to nebrīnījās.

«Nē, korejietis nav pārsteigums, redzot, kā viņš brauc treniņos un kā notika gatavošanās. Šķita, ka viņš vairāk nokritīs uz leju pēc otrā brauciena, jo sacensības korejietis sāka ar pirmo numuru. Tomēr pirmo braucienu viņš nobrauca ar kļūdām, tāpēc otrais brauciens bija labs,» mājinieka sniegumu komentēja Prūsis, kurš gan uzsvēra, ka izšķirošā cīņa vēl tikai priekšā.

«Es vienmēr esmu piesardzīgs. Daudziem šķita, ka, ja jau divniekos bija bronza, tad četriniekos sudrabs būtu neveiksme. Tomēr šeit ir spēcīgas komandas, ar kurām mums jācīnās. Taču cīņa vēl būs.

Varbūt kāds no tiem, kuri ir priekšā, kļūdīsies vai būs citas likstas. Jābūt vienkārši gataviem ieņemt to vietu, ja kādam neaiziet. Protams, no muguras arī ir spriedze – trīs ekipāžas atrodas piektajā vietā. No tām ir jāmūk. Tiesa, viņi arī rēķina uz priekšu, nevis tikai mēs,» Prūsis norādīja, ka izredzes uz pjedestālu Melbārža ekipāžai nav zudušas.

Noslēdzošie divi braucieni četriniekiem tiks aizvadīti svētdien, kad arī notiks Phjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija.