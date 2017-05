Handbola izlase uz Valmieru ar Krištopānu un Jurdžu, bet bez Lilienfelda

Šodien pēcpusdienā Latvijas vīriešu handbola izlase 20 spēlētāju sastāvā devās uz Valmieru, kur 3.maijā Vidzemes Olimpiskajā centrā tiks aizvadīta Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēle pret Nīderlandi.

Treneri Uģis Vikštrems un Andrejs Narnickis nosaukuši 20 spēlētājus, kas no pirmdienas līdz trešdienai gatavosies spēlei pret Nīderlandi. Starp viņiem ir četri vārtsargi – Vācijas 3. līgā spēlējošie Edgars Kukša, Artūrs Kuģis un Helmuts Tihanovs, kā arī SynotTip handbola Virslīgas kluba «Celtnieks Rīga» vārtu vīrs Raitis Puriņš. Tāpat kandidātu lokā ir mūsu līderi Dainis Krištopāns un Aivis Jurdžs, kuri nepiedalījās pirmajās divās kvalifikācijas cikla spēlēs. Tomēr nav Ģirta Lilienfelda, kurš guvis savainojumu un palīdzēt gaidāmajās spēlēs nevarēs.



Kandidātu lokam piesaistīti arī vairāki jaunie spēlētāji no MSĢ/LAT-98, no kuriem Artūrs Meikšāns, Emīls Kurzemnieks un Ņikita Pančenko savu debiju pieaugušo valstsvienībā vēl nav piedzīvojuši. Kurzemnieks un Pančenko jau ir bijuši kandidātu lokā, bet Meikšāns tur iekļauts pirmoreiz. Vairāki spēlētāji nevar palīdzēt savainojumu vai veselības problēmu (piemēram, jau pieminētais Lilienfelds, kā arī Artis Kurmēns, Uldis Lībergs u.c.) vai citu iemeslu dēļ. Galīgais 16 spēlētāju sastāvs tiks nosaukts 2.maija vakarā.



Pirmais treniņš Latvijas handbolistiem ieplānots šovakar, divi treniņi tiks aizvadīti rīt, bet vēl viens spēles dienas rītā 3. maijā. Gan rīt, gan parīt notiks arī pretinieku video analīze.



Latvijas un Nīderlandes spēle norisināsies 3. maijā plkst. 19:35 Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā. Biļetes var iegādāties www.bezrindas.lv. Biļešu cena iepriekšpārdošanā būs 5 eiro, savukārt pirms spēles to varēs iegādāties nedaudz dārgāk (7 eiro). Bērniem līdz sešu gadu vecumam ieeja bez maksas, bet skolēniem un pensionāriem, uzrādot apliecību, – 50% atlaide.



Uz Valmieru kursēs arī fanu autobuss, kuru varēs atpazīt pēc Latvijas handbola zvaigžņu Daiņa Krištopāna un Aivja Jurdža attēliem uz tā. Tas aties no tirdzniecības centra «Alfa» A ieejas stāvlaukuma 3. maijā plkst. 16:30. Brauciena cena – 8 eiro, tajā iekļauts brauciens Rīga - Valmiera - Rīga, kā arī biļete uz spēli. Arī fanu autobusa biļeti var iegādāties bezrindas.lv.



Latvijas vīriešu handbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajās divās spēlēs piekāpās grupas favorītēm Dānijai un Ungārijai. Pret Nīderlandi, kas turnīru arī iesākusi ar diviem zaudējumiem, spēlēsim pirmo reizi, turklāt savu līdzjutēju priekšā ir iespēja tikt pie pirmā panākuma šajā kvalifikācijas ciklā. Četras dienas pēc spēles Valmierā (7. maijā) ar nīderlandiešiem spēkosimies izbraukumā. 2018.gada Eiropas čempionātam, kas norisināsies Horvātijā, kvalificēsies katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī labākā trešās vietas īpašniece.



Latvijas izlases kandidāti spēlei pret Nīderlandi:

Aivis Jurdžs (DHfK Leipzig, Vācija), Toms Lielais (ThSV Eisenach, Vācija), Dainis Krištopāns (Meshkov Brest, Baltkrievija), Ingars Dude (Limoges Hand87, Francija), Māris Veršakovs (Nord HU, Vācija), Einārs Kiršteins (Herulf Moss, Norvēģija), Igors Ignatjevs, Rihards Leja, Artūrs Lazdiņš, Raitis Puriņš (visi - Celtnieks Rīga), Raivis Gorbunovs, Jānis Pavlovičs, Artūrs Meikšāns (visi – Latgols), Ņikita Pančenko, Andis Ērmanis, Emīls Kurzemnieks (visi – Dobeles Tenax), Elvijs Borodovskis (TSG Haßloch, Vācija), Edgars Kukša (VfL Fredenbeck, Vācija), Artūrs Kuģis (TV Großwallstadt, Vācija), Helmuts Tihanovs (SG Schalksmühle-Halver, Vācija).

Treneri: Uģis Vikštrems, Andrejs Narnickis.

Fiziskās sagatavotības trenere - Agate Ādiņa.

Fizioterapeite - Ilze Kristapsone.

Saistītie raksti