Adidas Runners – komūna gan skrējējiem, gan tiem, kuri vēl nezina, ka to spēj

Daži no mums brīvajā laikā lasa grāmatas, citi gatavo ēst vai apciemo ģimeni, bet kāds savukārt guļ. Un ir tādi, kuri skrien – tie, kuri vislabprātāk uzvilks savus sporta apavus un dosies ārā. Skrējēju kļūst arvien vairāk – arī Latvijā, kur šopavasar darbību sākusi adidas Runners kustība.

adidas Runners jeb AR ir brīva apmeklējuma skriešanas klubs. Kā viņi paši saka – AR apvieno līdzīgi domājošus cilvēkus, kuri tiecas pēc kaut kā vairāk nekā vienkārši skrējiena pilsētā. AR ir daudz vairāk nekā vienkārša treniņu grupa vai ierastais skriešanas nodarbību cikls. AR ir komūna.

«AR ir piemērota ikvienam un jebkuram. Tā ir kustība, cilvēku kopiena, kas kopā kustas, kopā skrien, kopā izklaidējas, kopā mācās, kopā iepazīst Rīgu, iepazīst viens otru. Tā ir līdzīgi domājošo kopiena,» – Ralfs Upmanis, AR treneris.

AR skriešanas klubam ir plaša pārstāvniecība – šobrīd tas darbojas vairāk nekā 24 valstīs visā pasaulē. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kas iesaistījusies projektā. Kustība strauji aug – plānots, ka 2017. gadā tā izvērsīs darbību 20 Eiropas lielākajās pilsētās, kopumā pulcējot vairāk nekā 50 000 skrējēju, savukārt nākamo 4 gadu laikā komūnā varētu iesaistīties līdz pat 100 000 skrējēju.

Latvijā AR kustības stūrēšanu uzņēmušies divi kapteiņi – pasākumu vadītājs, TV24 seja, radio CapitalFM balss un fitnesa entuziasts Mārtiņš Kapzems, kā arī pasaules apceļotāja, skriešanas entuziaste un topošā skolotāja Madara Muižniece. Viens no būtiskākajiem kapteiņu uzdevumiem – motivēt skrējējus un palīdzēt katram atrast savu odziņu skriešanā.

«Man šķiet, ka ne tikai man, bet arī neskaitāmiem tūkstošiem cilvēku visā Latvijā skriešana ir kļuvusi ne tikai par dzīvesveidu, bet par filozofiju, kurā skriešana ir pielīdzināma grāmatai, kas raisa vielu pārdomām. Pēc katras izlasītās grāmatas mēs no tās paņemam galveno esenci, ar kuru spējam sevi identificēt un kuru varam viegli izmantot ikdienā. Tieši tāpat ir ar skriešanu!» – tā kapteine Madara.

Skrien kopā, skrien pareizi

Vienlaikus AR uzsver, ka nepietiek vien ar pašu skriešanu. Būtisks ir viss – no apavu izvēles, pēdu novietojuma, stājas, līdz ķermeņa simetrijai un biomehāniskajam stāvoklim.

«Teorētiski ir vienkārši – uzvelc kedas un skrien! Jā, tu it kā skrien, bet, ja nesaproti skriešanas būtību un pamatus, tad tā māja var sagāzties un sabrukt. Lai stabila būtu gan pati māja, gan ķermenis, gan veselība, ir jāstrādā ar pamatiem. Ir būtiski būt gudram un atbildīgam par sava ķermeņa veselību, jo ķermenis mums ir tikai viens – mēs ar to dzīvojam visu mūžu, tāpēc nevajadzētu to postīt. Varbūt ir jānoskrien kāds gabaliņš, lai saprastu, ka dari nepareizi, lai uzzinātu, ka ir veids, kā to darīt pareizi, – lai varētu salīdzināt. Man ļoti patīk tie vingrotāji, kuri vingro ar prātu, – nevis vienkārši močī, bet strādā tieši tā, kā viņiem ir jāstrādā, un dara to gudri,» skaidro fitnesa un fiziskās sagatavotības treneris Ralfs Upmanis.

Ralfam kopā ar citiem izciliem treneriem uzticēta AR treniņu vadīšana. Paralēli skriešanai AR ietver spēka treniņus, pilates, lekcijas, seminārus un citas aktivitātes. Piemēram, trenere, fizioterapeite Līga Līdumniece īpaši fokusējas uz ķermeņa sagatavošanu skrējienam un iesildīšanos, kamēr Latvijas čempione maratona distancē Anita Kažemāka vada īpašos sieviešu treniņus. Savukārt Ulrika Plotniece savos treniņos skriešanu pozicionē kā ikdienas fizisko aktivitāti.

Garo distanču skrējienu trenere Zanda Zariņa-Rešetina uzsver AR kopīgas trenēšanās nozīmi: «Pirmkārt, tu trenējies kopā ar sev līdzīgi domājošiem. Gan treneri, gan skrējēji dalās savā skriešanas pieredzē un padomos. Otrkārt, kopā trenējoties, manuprāt, ir lielāka motivācija neizlaist treniņus. Daudzi pat savā starpā sacenšas noskrietajā kilometrāžā. Turklāt – piedaloties koptreniņos, jebkurš var kļūt par AR biedru un sezonas garumā startēt dažādās skriešanas sacensībās adidas Runners komandā.»

Kopīgās trenēšanās nozīmi uzsver arī treneris Dins Vecāns – viņš strādā pie paaugstinātas slodzes intensīvajiem treniņiem. «Man pašam treniņi ir individuāli, bet reizi nedēļā gribas satikties, ar kādu parunāties un paskriet kopā. Tā ir komūna, draudzīgs kolektīvs, kur dalīties ar sajūtām par to, kā esi sācis skriet un cik ilgi jau skrien. Būtībā AR formāts ir piemērots jebkuram skrējēja tipam,» stāsta Dins.

Skriet var jebkurš

AR nav paredzēta tikai tiem, kuri jau skrien vai vēl tikai domā par skriešanu, – adidas Runners ir komūna jebkuram. AR komūnu īpašu padara tas, ka kopā trenējas dažādas sagatavotības cilvēki. «Manuprāt, tā esence ir tajā, ka AR formāts ir piemērots jebkuram – gan pusprofesionālim, gan parastam skrējējam, gan tam, kurš tikko ir izlēmis sākt skriet,» teic Dins. Tomēr Dins ir samērā prasīgs treneris. Viņš uzsver spēju, limitu un robežu apzināšanos: «Ikviens var noskriet ievērojami vairāk, nekā sākotnēji varētu šķist. Ja tu vari noskriet 10 kilometrus, tad vari noskriet arī 20 kilometrus; ja tu skrien 20 kilometrus, tad vari noskriet arī maratonu. Ja esi noskrējis maratonu, tad vari uzstādīt vēl augstākus mērķus.»

«AR tiek ņemtas vērā ikviena skrējēja spējas, neatkarīgi no sagatavotības pakāpes,» apliecina Zanda. Koptreniņos tiek skrieti vidēji 8–10 kilometri vidējā un zemā intensitātē. Tāpat ir padomāts arī par īsāku distanču skrējējiem, treniņos mērojot 2–5 kilometrus garas distances. Savukārt, ja treniņā piedalās divi treneri, parasti skrējēji tiek dalīti divās tempa grupās: «Cenšamies pielāgot treniņus tā, lai tie būtu izpildāmi un interesanti visiem skrējējiem – gan iesācējiem, gan pieredzējušiem skrējējiem. Ja treniņā ir paredzēts skriet garāku distanci, tad to ieplānojam tā, lai tie, kuri nav gatavi skriet tik daudz, varētu veikt daļu no tās, bet pārējie turpinātu skriet tālāk,» atklāj Zanda.

«Skriet var ikviens» – tā ir AR pamatdoma. Galvenais ir saprast, kāpēc katrs to dara, skaidro treneri. «Es varu iedvesmot, parādīt piemēru, ka nepastāv robežas, ka iespējams izdarīt visu, ja vien mērķtiecīgi uz to ejam, ieguldām darbu, trenējamies un izpildām vingrinājumus. Bet katram ir jāzina savs mērķis, kāpēc viņš to dara, – vai tā ir vēlme vienkārši paskriet un būt svaigā gaisā, vai arī ir kāds slēpts sasniedzamais mērķis. Ja skrējējs nezina šo mērķi, es, protams, varu palīdzēt to atrast. Galvenais, lai pašam būtu vēlme skriet. Ja cilvēkam nepatīk skriešana, tad ir diezgan grūti viņu motivēt skriet,» stāsta treneris Dins.

Pašiem sava pulcēšanās vieta, kur meklēt motivāciju

Katru nedēļu, otrdienās un ceturtdienās, notiek divi koptreniņi ar kapteiņiem Madaru un Mārtiņu. Paralēli tiem notiek papildnodarbības ar treneriem – spēka treniņi, joga, lekcijas u.c. aktivitātes. Katra mēneša treniņu grafiku iespējams atrast AR Facebook grupā adidas Runners | RIGA. Dalība komūnas treniņos ir bez maksas – interesentiem tikai jāpiesakās AR Facebook grupā un jādodas uz treniņu sev ērtākajā laikā.

AR dalībnieki pirms un pēc treniņiem pulcējas komūnas galvenajā mītnē – Rīgā, Citadeles ielā 2. Tā ir vieta, kur norisinās semināri, lekcijas. Šeit dalībnieki var izmantot ģērbtuves, dušu, iegūt informāciju, kā arī brīvajā laikā vienkārši satikties ar AR biedriem, lai pārspriestu gan skriešanu, gan citas lietas. Savukārt reizi mēnesī visi AR biedri pulcējas, lai aplūkotu iepriekšējā mēneša sasniegumus un nospraustu jaunus mērķus.

AR galvenā mītne ir vieta, kur meklēt motivāciju. Šeit, satiekoties ar citiem skrējējiem un treneriem, jebkurš var rast iedvesmu – pieredzējušākie dalās pieredzē un zināšanās ar jaunpienācējiem un otrādi. Pārējie AR biedri un treneri ir lieliski motivatori un iedvesmotāji.

Treneris Ralfs uzsver, ka galvenais ir vēlēšanās kaut ko iemācīties un ticība sev: «Vienmēr, kad tuvojos finišam, man pār ķermeni skrien skudriņas par to, ka esmu paveicis vairāk. Tā ir mana mazā uzvara pār manu nevarēšanu, pār manu negribēšanu pārkāpt sev un izdarīt to līdz galam. Pat ja neuzrādi labāko rezultātu, tu gūsti emocionālu gandarījumu. Darbojas tā pati motivācija – es to paveicu! Es lepojos ar sevi! Man nevajag kaklā iekārtu zelta medaļu, bet gan medaļu kaut kur sirdī par to, ka es to varu!»

Piesakies, nāc uz bezmaksas skriešanas koptreniņiem un kļūsti par daļu no komūnas šeit: AR Facebook grupā adidas Runners | RIGA

