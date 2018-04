«Ar velo apkārt pasaulei». Ceļā uz Meksiku pazudis velo...

«Ar velo apkārt pasaulei» ceļotāji Gatis Kreceris un Jānis Šipkovs sasnieguši Kankunu (Meksika), taču ceļā pazudis viens no velosipēdiem...

Plkst. 2.15 naktī sēžam Degvielas uzpildes stacijā (Kankunā, Meksikā) un baudām wi-fi. Plāns A gaidīt pazudušo velo, plāns B īrēt, pirkt vai aizņemties. Esam izmitināti tukšā mājā apsargātā teritorijā. Šeit naktī ir silti un gaiss ir mitrs. Mēness ir augšpēdus un te lidinās milzīgi sikspārņi.

Māja mums bija atstāta tukša ar atslēgu durvīs. Saimniece domā, ka plkst. 6.00 mēs būsim prom, bet tā nebūs. Drīz iesim gulēt. No mājas sliekšņa līdz slieksnim bijām ceļā vairāk par 24 stundām.

«Ar velo apkārt pasaulei» ceļotāji pirmo reizi brauks pa Rietumu puslodi, konkrēti Centrālameriku. Meksika, Beliza, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva un Kostarika. Tā sakot, cita pasaule. Trīs nedēļu laikā plānots nomīt ap 2300 kilometru.

Pieredzes portfelī ir trīs ceļojumi. Pamati braucienam apkārt pasaulei (daudzgadu projekts) tika iesēti 2015. gada aprīlī, kad no Bauskas pils mūriem puiši devās uz pasaules hokeja čempionātu Prāgā. Toreiz zināšanas par ceļošanu ar velosipēdiem visās jomās bija tuvu nullei. Gadu vēlāk viņi turpināja no Prāgas līdz Parīzei, bet pērn šajā pašā laika posmā mināmies no Parīzes uz Kasablanku Marokā.

Kopā ceļojot, Gatis un Jānis nobraukuši ap 5500 kilometru un uz divriteņa pavadījuši vairāk par 40 dienām. Daudz vai maz? Tiešas atbildes nebūs, jo katram ir sava mēraukla.