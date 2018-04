«Ar velo apkārt pasaulei». Pazudušais velo ir atradies!

Jau vēstījām, ka projekta «Ar velo apkārt pasaulei» ceļotāji Gatis Kreceris un Jānis Šipkovs sasnieguši Kankunu (Meksika), taču ceļā bija pazudis viens no velosipēdiem. Tas nu ir atradies un puiši drīz varēs doties ceļā. Velosipēdu gaidot, kā sevi izklaidēt?

Diena nr. 1 pavadīta. Gatis brauc pa trepēm, lauž velo, spēlē volejbolu, ēd, gandrīz iekāpj akvamasāžas ierīcē un visādi citādi laiskojas. Vakarā mūs Anna Ķirse aizved paēst uz pareizo vietu. Tur dzeram rīsu dzērienu.

Mazāk kā pēc 24h jāatlido otram velo. Pēc 27h vajadzētu sākties mūsu ceļam uz Kostarikas pusi. Aiz kadra paliek daudz materiāla ar to kā Gatis čīkst un nav pierunājams rīt izbraukt tūrisma braucienā ar autobusu.

Gata velosipēds ir salikts, bet Jāņa ritenis ir ceļā uz Kankunu no Frankfurtes. Velosipēdā ir iemontēts GPS trakeris. Gaidīsim. Uzņem mūs lieliski - pašiem sava māja slēgtā teritorijā.

«Ar velo apkārt pasaulei» ceļotāji pirmo reizi brauks pa Rietumu puslodi, konkrēti Centrālameriku. Meksika, Beliza, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva un Kostarika. Tā sakot, cita pasaule. Trīs nedēļu laikā plānots nomīt ap 2300 kilometru.

Pieredzes portfelī ir trīs ceļojumi. Pamati braucienam apkārt pasaulei (daudzgadu projekts) tika iesēti 2015. gada aprīlī, kad no Bauskas pils mūriem puiši devās uz pasaules hokeja čempionātu Prāgā. Toreiz zināšanas par ceļošanu ar velosipēdiem visās jomās bija tuvu nullei. Gadu vēlāk viņi turpināja no Prāgas līdz Parīzei, bet pērn šajā pašā laika posmā mināmies no Parīzes uz Kasablanku Marokā.

Kopā ceļojot, Gatis un Jānis nobraukuši ap 5500 kilometru un uz divriteņa pavadījuši vairāk par 40 dienām. Daudz vai maz? Tiešas atbildes nebūs, jo katram ir sava mēraukla.