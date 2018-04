Majoru pludmalē startēs Jūrmalas skriešanas svētki

Jūrmalas skriešanas svētku dalībnieki no visas Latvijas pulcēsies Majoru pludmalē pie Jūrmalas pludmales centra, posmā starp Kaiju un Ērgļu ielu, kur no plkst. 8.30 tiks uzsākta reģistrācija un numuru izsniegšana, lai jau 10.00 stātos uz starta līnijas un pārbaudītu savus spēkus kādā no izvēlētajām skriešanas vai nūjošanas distancēm.

Aizrautīgajiem skriešanas entuziastiem tiks piedāvāta plaši iecienītā 5 km distance, savukārt azartiskākie skrējēji varēs mērot 10 km garo ceļu pa pludmalē veidoto trasi, sacenšoties par kādu no godalgām. Tāpat sacensību dienā netiks aizmirsts arī par pašiem mazākajiem censoņiem vecumā līdz 12 gadiem, kuri aicināti piedalīties 0,5-1 km garajā Bērnu skrējienā.

Šogad līdzās skriešanas sacensībām pasākuma ietvaros tiks atklāts arī Nūjošanas čempionāta pirmais posms, kas pulcēs aktīvākos šī sporta veida entuziastus. 10 km distances dalībnieki sacentīsies četrās vecuma grupās sieviešu un vīriešu konkurencē; 21 km distancē sacensība par ātrākā nūjotāja titulu notiks trīs vecuma grupās sieviešu un vīriešu konkurencē, savukārt 5 km distancē varēs startēt abu dzimumu pārstāvji un sportisti netiks iedalīti vecuma kategorijās. Visi skriešanas un nūjošanas distanču dalībnieki, kuri sasniegs finiša līniju, sacentīsies par vērtīgu balvu fonu, kā arī savā īpašumā iegūs īpašu Jūrmalas skriešanas svētku piemiņas medaļu, kas darināta no koka.

Lai gādātu par pozitīvu emociju lādiņu visas dienas garumā, pasākuma norises vietā jau ierasti tiks piedāvātas arī dažādas aizraujošas izklaides aktivitātes – enerģiski DJ mūzikas priekšnesumi, izbraukuma tirdzniecības stendi, degustācijas, kafejnīcas, radošās darbnīcas, atrakcijas bērniem un citas jautras nodarbes svaigā gaisā, turklāt ar spēcinošiem iedvesmas vārdiem dalībniekus sacensību gaitā uzmundrinās arī atraktīvais pasākuma vadītājs.

Reģistrēties dalībai Jūrmalas skriešanas svētkos iespējams uz vietas pasākuma dienā sākot no plkst. 8.30. Reģistrēšanās katrai distancei noslēgsies stundu pirms starta vai tiklīdz kā tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Pilna sacensību programma pieejama mājas lapā www.maratoni.lv. Papildu informāciju iespējams saņem pa tālr. 67844490 vai rakstot uz e-pastu sport@alphabaltic.lv. Jūrmalas skriešanas svētkus organizē SIA «Alpha Baltic Media» un Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju.

Pasākuma organizatori atgādina, ka par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā no 1. aprīļa jāmaksā iebraukšanas maksa 2 EUR apmērā. Vienas dienas caurlaidi konkrētai dienai iespējams nopirkt mājaslapāwww.visitjurmala.lvvai mobilajās aplikācijās «Mobilly» un «Riga Card». To var izdarīt vai nu pirms vai arī pēc iebraukšanas pilsētā, vai arī jebkurā laikā tajā pašā dienā, kad transportlīdzeklis iebraucis īpašā režīma zonā līdz plkst. 23.59.