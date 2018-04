Pa kalniem un lejām «Ar velo apkārt pasaulei» turpina ceļu

«Ar velo apkārt pasaulei» ceļotāji Gatis Kreceris un Jānis Šipkovs turpina ceļu pa Hondurasu, lai pavisam drīz no Hondurasas nonāktu Nikaragvā.

«Burtiski ielidojām Hondurasas galvaspilsētā Tegucigalpā (ļoti krimināla vieta). Pirms tam gan bija jāuzmokās tajā kalnā augšā,» par savu braucienu saka vīri.

«Ar velo apkārt pasaulei» ceļotāji pirmo reizi brauc pa Rietumu puslodi, konkrēti Centrālameriku. Meksika, Beliza, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva un Kostarika. Tā sakot, cita pasaule. Trīs nedēļu laikā plānots nomīt ap 2300 kilometru.

Pieredzes portfelī ir trīs ceļojumi. Pamati braucienam apkārt pasaulei (daudzgadu projekts) tika iesēti 2015. gada aprīlī, kad no Bauskas pils mūriem puiši devās uz pasaules hokeja čempionātu Prāgā. Toreiz zināšanas par ceļošanu ar velosipēdiem visās jomās bija tuvu nullei. Gadu vēlāk viņi turpināja no Prāgas līdz Parīzei, bet pērn šajā pašā laika posmā minās no Parīzes uz Kasablanku Marokā.

Kopā ceļojot, Gatis un Jānis nobraukuši ap 5500 kilometru un uz divriteņa pavadījuši vairāk par 40 dienām. Daudz vai maz? Tiešas atbildes nebūs, jo katram ir sava mēraukla.