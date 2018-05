Rīgas maratonā sasniegts rekordliels dalībnieku skaits

2018. gada «Lattelecom» Rīgas maratona dalībnieku skaits visās distancēs (37 645) par vairāk nekā 16% pārsniedzis 2017. gadu, kad startēja 32 415 dalībnieki.

Kopā ar 33 402 Latvijas skrējējiem, startam pieteicies arī rekordliels skaits ārvalstnieku - 4243 skrējēji no 78 valstīm, kas ir par 13% vairāk nekā pērn (3745 ārvalstnieki no 70 valstīm).

Visvairāk ārvalstu maraton-tūristu uz «Lattelecom» Rīgas maratonu ieradušies no Krievijas (725), Vācijas (450), Igaunijas (375), Lietuvas (374), Lielbritānijas (334), Somijas (296), Baltkrievijas (211), Spānijas (167), Izraēlas (120), Polijas (119), Ukrainas (116) un Itālijas (101).

Sestdien, 19. maijā, skriešanas svētkus ievadīja «Rimi» Bērnu dienas skrējieni, pulcējot 12 000 jaunākās paaudzes skrējējus kopā ar ģimenēm.

Savukārt, svētdien, 20. maijā, startam četrās Lattelecom Rīgas maratona distancēs - 6km, 10km, pusmaratonā un maratonā - reģistrējušies 25645 skrējēji.

Sveicam 21km Top 3 vīriem! 1. Aleksandr Matviychuk, UA, 1:05:14 2. Jānis Višķers, LV, 1:06:12 3. Dmitrijs Serjogins, LV, 1:07:24 pic.twitter.com/qabNrH3wWp — Lattelecom Riga Marathon (@RigasMaratons) May 20, 2018

Sveicam 21 km top 3 sievietēm: 1. Milda Vilčinskaite, LT, 1:14:38 2. Oleksandra Shafar, UA, 1:16:11 3. Ilona Marhele, LV, 1:16:26— Lattelecom Riga Marathon (@RigasMaratons) May 20, 2018

Sveicam 42km top3 kungiem!

1. Tsedat Abeje Ayana, ET, 2:11:00

2. Silas Kiprono Too, KE, 2:11:13

3. Joseph Kyengo Munywoki, KE, 2:13:10 pic.twitter.com/sEnFtBq5Oe— Lattelecom Riga Marathon (@RigasMaratons) May 20, 2018