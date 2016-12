Simpātiskā serbu tenisa zvaigzne Ivanoviča paziņo par karjeras beigšanu

Bijusī pasaules ranga līdere tenisā Ana Ivanoviča no Serbijas trešdien negaidīti paziņoja par karjeras noslēgšanu.

Šobrīd 29 gadus vecā Ivanoviča WTA pasaules rangā pirms gadu mijas ieņem 63.vietu. Savukārt 2008.gadā viņa 12 nedēļas bija ranga līdere, bet pirms tam triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, izcīnot savu vienīgo «Grand Slam» turnīru uzvarētājas titulu karjerā, vēl divas reizes zaudējot šādu turnīru finālā.

Karjeras laikā viņa uzvarēja 15 WTA raudzes turnīros.

«Esmu nolēmusi beigt tenisistes karjeru. Šis lēmums nebija viegls, taču tajā pat laikā ir tik daudz, par ko priecāties. Es savulaik biju ranga līdere, uzvarēju Francijas atklātajā čempionātā. Sasniedzu tādas virsotnes, par kurām nevarēju pat sapņot,» trešdien paziņoja serbiete.

«Aizvadīju daudzas neaizmirstamas cīņas, taču lai sasniegtu tādus panākumus tenisā, kā jebkurā profesionālajā sportā, ir nepieciešama teicama fiziskā kondīcija. Diemžēl, kā daudzi to jau varbūt zin, man pēdējā laikā problēmas sagādāja traumas,» Ivanoviča kā vienu no iemesliem aiziešanai no sporta minēja tieši nespēju būt konkurētspējīgai fiziskajā ziņā.

«Es varu spēlēt tikai tad, ja mans sniegums atbilst pašas nospraustiem augstākajiem standartiem, taču turpmāk es to vairs nevaru sasniegt, tāpēc jādodas tālāk,» piebilda tenisiste, kura nākotnē cer atgriezties tenisā jau kādā citā statusā.

Par pēdējo WTA turnīru karjerā Ivanovičai kļuvis ASV atklātais čempionāts, kurā viņa augusta beigās cieta neveiksmi pirmajā kārtā. Tobrīd serbietei tā bija ceturtā neveiksme pēc kārtas.

Savukārt vēl septembra sākumā viņa paziņoja, ka plaukstas locītavas traumas dēļ priekšlaicīgi noslēdz 2016.gada sezonu. Tiesa decembra pirmajā pusē viņa piedalījās Starptautiskās tenisa premjerlīgas spēlēs, kas ir komercturnīrs.

Aizvadītajā sezonā viņas labākais sniegums bija pusfināla sasniegšana Sanktpēterburgas «Premier» turnīrā.

Tiesa, krietni labāk Ivanovičai klājās privātā dzīvē, jo viņa apprecējās ar slaveno Vācijas futbolistu Bastianu Šveinšteigeru.