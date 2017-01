Ostapenko sasniedz Oklendas WTA turnīra pusfinālu

Latvijas dāmu tenisa otrā rakete Aļona Ostapenko ceturtdien sasniedza Oklendas WTA «International» sērijas turnīra pusfinālu.

Ceturtdaļfināla mačā ar septīto numuru izliktā Ostapenko ar 7-5, 6-3 pārspēja amerikānieti Medisonu Brenglu, kura trešdien otrajā kārtā sensacionāli pieveica savu titulēto tautieti Serēnu Viljamsu.

Šī cīņa Ostapenko sākās neveiksmīgi, jo tās sākumā Brengla divreiz lauza viņas servi un izvirzījās vadībā ar 3-0. Tomēr Latvijas tenisiste parādīja raksturu un pēc tam amerikānietes servi lauza trīs reizes pēc kārtas, kas ļāva izvirzīties vadībā jau ar 5-3.

Tomēr nepadevās arī Brengla, kura devītajā geimā vēlreiz bija pārāka pie sāncenses serves, pēcāk panākot arī neizšķirtu 5-5. Tiesa, pirmā seta pašās beigās veiksmīgāka bija Ostapenko, kura lauza ASV tenisistes servi un triumfēja ar 7-5.

Otrā seta sākumā Ostapenko, vienreiz laužot pretinieces servi, izvirzījās vadībā ar 2-0, taču Brengla atbildēja ar to pašu un panāca izlīdzinājumu. Tiesa, turpinājumā Latvijas tenisiste guva trīs punktus pēc kārtas, nonākot vairs tikai viena uzvarēta geima attālumā no panākuma šajā duelī.

Servējot Brenglai, Ostapenko jau astotajā geimā tika pie divām mačbumbām, kas gan netika izmantotas, bet cīņu Latvijas tenisiste noslēdza brīdi vēlāk.

Par iekļūšanu šī turnīra pusfinālā Ostapenko nopelnījusi 110 WTA vienspēļu ranga punktus, kas nākamnedēļ ļaus atgriezties pasaules ranga ceturtajā desmitā. Viņai, visticamākais, gan vēl neizdosies apsteigt Latvijas pirmo raketi Anastasiju Sevastovu, kura pašlaik ir planētas 34.rakete.

Pašlaik Ostapenko WTA rangā atrodas 44.vietā un turnīrā izlikta ar septīto numuru, bet Brengla atrodama 72.pozīcijā.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās.

LETA jau ziņoja, ka Ostapenko otrdien pirmās kārtas mačā pārliecinoši ar 6-1, 6-2 pieveica Jaunzēlandes labāko tenisisti Marinu Erakoviču, kura ir ranga 106.pozīcijā un turnīrā startēja ar «wild card», pārtraucot sešu zaudējumu sēriju, kas viņai bija pagājušās sezonas izskaņā. Savukārt otrajā kārtā trešdien viņa ar 6-2, 7-6 (7:3) pieveica pieredzējušo Horvātijas sportisti Mirjanu Lučiču-Baroni, kura rangā ir 79.pozīcijā.

Ostapenko vienā turnīrā trīs uzvaras guvusi pirmoreiz kopš pērn aprīļa sākumā Polijas pilsētā Katovicē notikušajām «International» sērijas sacensībām.

Tikmēr Brengla šajā turnīrā bija uzvarējusi divas savas tautietes - ar 6-4, 7-6 (7:5) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Džeimiju Lēbu, bet pār turnīrā ar pirmo numuru izlikto pasaules otro raketi Serēnu Viljamsu viņa bija pārāka ar 6-4, 6-7 (3:7), 6-4.

Serēna Viljamsa karjeras laikā uzvarējusi 19 «Grand Slam» turnīros vienspēlēs un šis viņai bija pirmais turnīrs kopš zaudējuma pusfinālā pērnā gada ASV atklātajā čempionātā. Savukārt gadu mijā Viljamsa negaidīti paziņoja par saderināšanos sociālā tīkla «Reddit» līdzdibinātāju Aleksi Oheinienu, kas varētu norādīt, ka teniss pieredzējušajai sportistei šobrīd nav pirmā prioritāte. Tikmēr Brengla kādu no pasaules pirmā trijnieka tenisistēm uzvarēja pirmoreiz karjerā.

Pusfinālā Ostapenko cīnīsies ar vēl vienu amerikānieti Lorēnu Deivisu, kura ir planētas 61.rakete, bet ceturtdien viņa ar 6-1, 7-6 (7:4) pārspēja turnīra ceturto raketi Barboru Strīcovu no Čehijas, kura WTA rangā ieņem 20.vietu.

Pirms gada Ostapenko WTA rangā bija atrodama 84.vietā un Oklendas turnīrā piedalījās ar «wild card», pirmajā mačā pārspējot zviedrieti Juhannu Lāšoni, bet pēc tam skandalozā cīņā piekāpjoties Naomi Broudijai no Lielbritānijas. Toreiz mača otrā seta taibreikā izcēlās incidents, kurā Ostapenko no plaukstām izslīdēja rakete un tā, atsitusies pret apmali, trāpīja bumbiņu padevējam. Latvijas tenisiste pēcāk taisnojās, ka rakete viņai izslīdējusi no rokām, taču Broudija viņu vainoja apzinātā rīcībā un pieprasīja pretinieci diskvalificēt. Tiesa, Ostapenko diskvalifikāciju nesaņēma un varēja turpināt dueli, bet vēlāk viņu kritizēja arī citas tūres sportistes.

Pēc Oklendas turnīra Ostapenko bez uzvarām pamatsacensību mačos palika līdz pat februāra otrajai pusei, kad sensacionāli aizkļuva līdz finālam Dohas WTA «Premier» sacensībās.

Pērn tenisiste spēlēja divos WTA pusfinālos - bez Dohas arī aprīlī notikušajā Katovices WTA «International» turnīrā, kurā gan titula mačā neizdevās iekļūt. Riodežaneiro olimpisko spēļu laikā Ostapenko pauda cerību 2016.gadu noslēgt WTA ranga pirmajā divdesmitniekā, tomēr sezonu sportiste noslēdza ar sešiem zaudējumiem pēc kārtas un pašlaik vairs nav valsts pirmā rakete, šo godu atdodot Sevastovai.

Sezonas svarīgākajos turnīros pērn Ostapenko palika bez uzvarām - Olimpiādē viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 3-6, 2-6 atzina titulētās austrālietes Samantas Stosuras pārākumu, turklāt bez panākumiem palika arī visās četrās «Grand Slam» sacensībās.

Kopā viņa 2016.gadā guva 20 uzvaras un cieta 28 neveiksmes.

Tikmēr Brengla pagājušo gadu noslēdza ar četriem zaudējumiem pēc kārtas, bet pēdējos deviņos turnīros kopā uzvarēja vien divos mačos. Ranga punktus viņa iekrāja sezonas sākumā, tiekot līdz Austrālijas atklātā čempionāta trešajai kārtai, Dohas turnīra ceturtdaļfinālam un arī triumfējot vienā ITF turnīrā dzimtenē. 2015.gada vasarā viņa WTA rangā pakāpās līdz 35.vietai, bet augstākajā līmenī viņa ir bez turnīru uzvarām.

Tāpat ceturtdien Ostapenko aizvadīs arī dubultspēļu turnīra ceturtdaļfināla cīņu. Viņa un beļģiete Kirstena Flipkensa spēkosies ar japānietēm Šuko Aojamu un Makoto Ninomiju.

Pirmajā kārtā Ostapenko un Flipkensa ar 7-5, 3-6, 10:5 apspēlēja ar otro numuru izliktās māsas no Taivānas Čaņu Haočinu un Čaņu Juņdzjaņu.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien sezonu sāka ar 6-1, 3-6, 6-7 (6:8) zaudējot čehietei Kristīnai Plīškovai Šeņdžeņas WTA «International» sērijas turnīra pirmajā kārtā, piedevām Latvijas tenisiste, kura WTA rangā ieņem 34.vietu, neizmantoja divas mačbumbas, ciešot sesto zaudējumu pēc kārtas. Tāpat Sevastova cieta neveiksmi arī dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.

