Džokovičs sensacionāli nepārvar «Australian Open» otro kārtu

29 gadus vecais Džokovičs, kurš ir seškārtējs šā turnīra uzvarētājs, ar rezultātu 6-7 (8:10), 7-5, 6-2, 6-7 (5:7), 4-6 zaudēja Uzbekistānas tenisistam Denisam Istominam, kas ATP reitingā ieņem vien 117. pozīciju.

Mačs risinājās gandrīz piecas stundas.

«Šī uzvara man ļoti daudz nozīmē,» korta intervijā teica Istomins. «Tagad jūtu, ka varu cīnīties ar šāda līmeņa tenisistiem un nokļūt tādā pašā līmenī.»

Septiņu gadu laikā Džokovičs tikai otro reizi zaudēja tenisistam, kurš neatrodas ranga top 100 sarakstā.

