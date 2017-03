Noskaties: Uz ko cerēja Nadals?

Rafaels Nadals. Foto: EPA/LETA

ATP vienspēļu ranga sestais numurs Rafaels Nadals no Spānijas nav izteikts dubultspēļu speciālists, tomēr karjeras laikā izcīnījis 11 titulus. Šobrīd notiekošajā Indianvelsas «Masters 1000» dubultspēļu turnīrā viņš, iespējams, cerēja uz neiespējamo vai vienkārši gribēja iepriecināt klātesošos skatītājus. Jūtot, ka neatsitīs pretinieka sisto bumbiņu, viņš gaisā tās virzienā pameta raketi, pret kuru bumbiņa atsitās, taču taustāmas jēgas no tā nebija. Rakete un bumbiņa ielidoja skatītāju tribīnēs. Labi, ka šādā situācijā neviens no skatītājiem neguva savainojumu.