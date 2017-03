Kerbere atgūst WTA ranga līderes godu; Sevastovai divu vietu kritums

Vācijas tenisiste Angelika Kerbere jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, atguvusi pirmo vietu, kamēr Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova atkritusi par divām pozīcijām un tagad ieņem 25.vietu.

Pašlaik 29 gadus vecā Kerbere pirmo reizi par pasaules ranga līderi kļuva pēc pērn uzvarēta ASV atklātā čempionāta, no galvgaļa nostumjot ilgstoši pirmajā vietā esošo amerikānieti Serēnu Viljamsu. Tomēr turpinājums vācietes izpildījumā bija pieticīgs, jo viņa vairs neizcēlās ar vērā ņemamiem sasniegumiem. Viņa pirmo pozīciju noturēja 20 nedēļas, tomēr pēc tam, kad Viljamsa uzvarēja Austrālijas atklātajās meistarsacīkstēs, amerikāniete atguva pasaules ranga pirmo pozīciju.

Tomēr Viljamsa marta sākumā atteicās no dalības prestižajā Indianvelsas WTA «Premier» turnīrā, kur viņai pērn izdevās sasniegt finālu. Šo iespēju izmantoja Kerbere, kura šajā turnīrā aizkļuva līdz ceturtajai kārtai, kas viņai ļāva atgūt pasaules ranga pirmo pozīciju.

Tikmēr trešo vietu pasaules rangā saglabājusi čehiete Karolīna Plīškova, bet viņai tagad seko slovākiete Dominika Cibulkova no Slovākijas, kamēr uz piekto pozīciju atkritusi rumāniete Simona Halepa. Sestā pašlaik ir spāniete Garvinje Mugurusa, kurai seko krieviete Svetlana Kuzņecova un Agņeška Radvaņska no Polijas. Tikmēr pirmo desmitnieku joprojām noslēdz amerikāniete Medisona Kīza un Ukrainas tenisiste Jeļina Svitoļina.

Savukārt no Latvijas tenisistēm pirmā rakete ir Sevastova, kura no savas karjeras rekorda 23.vietas atkāpusies uz 25.pozīciju. Šonedēļ viņai gaidāma dalība Maiami «Premier» turnīrā, kur viņa ir izlikto spēlētāju vidū, tāpēc pirmā kārta viņai ir brīva. Otrajā kārtā Sevastovas pretiniece būs Riodežaneiro olimpisko spēļu čempione Monika Puiga no Puertoriko, kura pasaules rangā atrodama 40.vietā, vai rumāniete Sorana Kirstija, kura ir planētas 65.rakete.

Februāra izskaņā Sevastovai padevās ļoti veiksmīgs Dubaijas WTA «Premier» sērijas turnīrs, kas hierarhijā ir aiznākamajā līmenī aiz «Grand Slam». Šajās «Premier 5» sacensībās Latvijas pārstāve pirmo reizi karjerā aizkļuva līdz pusfinālam, kas ļāva sasniegt jaunus augstumus WTA rangā.

Latvijas dāmu tenisa visu laiku augstākā vieta ir Larisas Neilandes 1988.gadā sasniegtā 13.vieta.

Otrā spēcīgākā Latvijas tenisiste joprojām ir Aļona Ostapenko, kura rangā saglabājusi iepriekš ieņemto 64.vietu. Viņai turnīrā Maiami būs jāspēkojas pret kādu no kvalifikācijas veiksminiecēm, kamēr uzvaras gadījumā nākamajā mačā būs jātiekas ar pasaules trešo raketi Plīškovu.

Februārī Ostapenko cieta neveiksmi Dubaijas turnīra pirmajā kārtā un tādējādi nespēja nosargāt 585 WTA ranga punktus, ko viņa pirms gada šajā laikā ieguva, aizkļūstot līdz Dohas WTA «Premier» turnīra finālam. Līdz ar to tika piedzīvots ievērojams kritums rangā no 34.pozīcijas uz 71, taču šobrīd izdevies nedaudz savu situāciju uzlabot. Ostapenko WTA rangā var sākt jaunu augšupeju, jo nākamie lielie punkti viņai jāaizstāv vien aprīļa sākumā, kad viņa pirms gada sasniedza pusfinālu Katovices WTA «International» turnīrā.

Savukārt Latvijas trešā rakete joprojām ir Diāna Marcinkēviča, kura atguvusi piecas vietas un tagad atrodama 295.pozīcijā, kamēr Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe ir 1135.vietā.

Par prestižā Indianvelsas WTA «Premier» turnīra uzvarētāju svētdien kļuva krieviete Jeļena Vesņina. Viņa finālā ar 6-7 (6:8), 7-5, 6-4 pārspēja savu tautieti Kuzņecovu.

Šis vienspēlēs kļuvis par Vesņinas karjeras lielāko sasniegumu. Pašlaik 30 gadus vecā sportiste, kura pasaules rangā tagad pakāpusies uz 13.vietu, karjeras laikā līdz šim bija ieguvusi tikai divus WTA vienspēļu titulus, turklāt abi tika izcīnīti 2013.gadā un tās bija zemākas raudzes «International» kategorijas trofejas.

Tikmēr WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi savu rekordaugsto 53.vietu un tagad ieņem 54.pozīciju. Februārī viņa pārī ar kanādieti Gabrielu Dabrovski aizkļuva līdz Dubaijas turnīra dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālam. Savukārt Sevastova dubultspēļu rangā saglabājusi 120.vietu, kas ir par vienu pozīciju sliktāk nekā viņas karjeras rekords, kamēr Marcinkēviča ierindojas 185.pozīcijā.

