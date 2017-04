Sevastova grūtā Čārlstonas WTA turnīra astotdaļfināla mačā pieveic tunisieti Žabēru

Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova ASV notiekošā Čārlstonas WTA «Premier» sērijas turnīra astotdaļfināla mačā ceturtdien ar 7-5, 7-6 (8:6) uzvarēja Tunisijas pārstāvi Onsu Žabēru.

Līdz ar to Sevastova sasniegusi Čārlstonas turnīra ceturtdaļfinālu, kas viņai ļāvis nopelnīt 100 WTA ranga punktus. Šajās sacensībās viņa tik tālu vēl nebija tikusi.

Šis mačs norisinās diezgan vējainos laikapstākļos, taču cīņu Sevastova iesāka veiksmīgi, pārliecinoši tiekot pie breika. Tomēr Žabēra atguvās un jau nākamajā geimā atbildēja ar to pašu, bet uzreiz pēc tam Latvijas tenisiste neizmantoja divas breikbumbas. Ko nepaveica Sevastova, to izdarīja viņas pretiniece, jo Tunisijas sportiste ceturtajā geimā ieguva vēl vienu breiku un turpinājumā izvirzījās vadībā jau ar 4-1.

Arī pirmā seta turpinājumā Sevastovai neklājās viegli, bet astotajā geimā Žabēra tika pie divām breikbumbām, kas vienlaikus bija arī setbumbas, tomēr nevienu no tām viņa neizmantoja, divreiz bumbiņu raidot autā. Līdz ar to Latvijas tenisiste nosargāja savu servi, turklāt uzreiz pēc tam ieguva arī savu otro breiku šajā duelī un pēcāk panāca 5-5. Sevastova bija mainījusi šīs cīņas gaitu un demonstrēja jau labāku sniegumu, kas viņai vēlreiz ļāva lauzt Žabēras servi un pēcāk gūt panākumu arī visā setā ar 7-5.

Pirmā seta beigās, nespējot samierināties ar savu neveiksmīgo sniegumu, kas lika zaudēt piecus geimus pēc kārtas, emocionālā Žabēra trieca raketi pret zemi un spēra bumbiņu tribīnēs.

Otrais sets iesākās līdzvērtīgā cīņā, bet ceturtajā geimā Žabēra ieguva divas breikbumbas, taču nevienu no tām viņa neizmantoja. To viņa panāca divus geimus vēlāk, tomēr Sevastova spēja atbildēt ar to pašu un atjaunoja neizšķirtu uz tablo. Otrā seta izskaņā abas tenisistes spēja nosargāt savas serves, tāpēc cīņa turpinājās taibreikā.

Tieši otrā seta beigās vējš manāmi pieņēmās spēkā, kas vairākas reizes servētājai lika nedaudz nogaidīt, līdz tas kaut nedaudz norimst. Arī taibreiks ritēja ļoti sīvā cīņā, tomēr Sevastovai no 4:4 izdevās iegūt divu punktu pārsvaru un nonākt tuvu uzvarai. Tomēr abas mačbumbas palika neizmantotas, jo Žabēra panāca neizšķirtu. Tiesa, pēc tam Latvijas tenisiste atkal guva divus punktus pēc kārtas un izcīnīja grūtu uzvaru.

«Esmu spēlējusi vējainos apstākļos. Uzaugu tādos, bet šodien bija grūti. Šķita, ka uz laukuma ir tornado. Ierodoties turnīrā, neko konkrētu negaidīju, jo esmu slima, man ir auss infekcija, tāpēc redzēsim, kā ies ceturtdaļfinālā,» pēc mača teica Sevastova.

WTA ranga 26.vietā esošā Sevastova sacensībās izlikta ar astoto numuru, kas pirmo kārtu deva brīvu, bet otrajā kārtā trešdien viņa ar 6-3, 6-4 uzvarēja ranga 75.pozīcijā esošo vācieti Andrea Petkoviču, kura ir 2014.gada šī turnīra čempione, pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.

Tikmēr Žabēra, kura rangā atrodas 131.vietā, turnīru sāka no kvalifikācijas, kur otrajā kārtā cieta neveiksmi, taču pamatturnīrā tika kā «laimīgā zaudētāja». Zīmīgi, ka viņa kvalifikācijā palika bez uzvarām, jo pirmo kārtu pārvarēja bez cīņas.

Pamatsacensībās gan Žabēra darbojas daudz veiksmīgāk, pirmajā kārtā ar 6-4, 6-1 uzvarot ranga 107.raketi Marinu Erakoviču no Jaunzēlandes, bet otrajā kārtā ar 6-4, 6-4 pārspējot polieti Magdu Lineti, kura rangā atrodama 83.pozīcijā.

Sevastovai un 2011.gada Francijas atklātā čempionāta junioru turnīra uzvarētājai Žabērai šī bija pirmā savstarpējā cīņa. Tunisiete Francijas atklātā čempionāta junioru finālā spēlēja divus gadus pēc kārtas un karjeras laikā junioru rangā spēja pacelties līdz ceturtajai pozīcijai.

Sevastova ceturtdaļfinālā tiksies ar čehietes Lucijes Šafāržovas un vācietes Lauras Zīgemundes dueļa uzvarētāju. Šafāržova turnīrā ir izlikta ar 15.numuru, bet Zīgemunde otrajā kārtā negaidīti uzvarēja ar trešo numuru izlikto mājinieci Venusa Viljamsu.

Šosezon Sevastova piecos no astoņiem turnīriem zaudējusi pirmajā mačā, bet vēl vienā - otrajā, tomēr pārējos divos iekrājusi daudz ranga punktu - Austrālijas atklātajā čempionātā tika sasniegta trešā kārta, bet prestižajā Dubaijas WTA «Premier» turnīrā aizkļūts līdz pusfinālam. Tas viņai rangā palīdzēja sasniegt 23.vietu, kas ir Sevastovas karjeras rekords.

Tikmēr Žabēra šosezon tika līdz Taipejas WTA «International» sērijas turnīra ceturtdaļfinālam, šādas raudzes turnīros to izdarot vien otro reizi karjerā, kā arī sasniedza otro kārtu Šeņdžeņas WTA «International» un Dubaijas WTA «Premier» sērijas turnīros.

Žabēra pirms diviem gadiem WTA rangā bija 118.vietā, kas ir viņas karjeras rekords un nākamajā nedēļā, iespējams, tiks uzlabots, bet zemāka līmeņa ITF turnīros viņa izcīnījusi desmit uzvarētājas titulus, no tiem septiņus uz māla seguma, uz kāda norisinās arī cīņas Čārlstonā.

Žabēra karjerā nav uzvarējusi pirmā trīsdesmitnieka tenisistes, bet Sevastova šogad nav zaudējusi sportistēm, kas atrodas ārpus pasaules ranga labāko trīsdesmitnieka.

Sevastova Čārlstonas turnīrā piedalās ceturto reizi. Pirmoreiz 2009.gadā viņa pārvarēja kvalifikāciju un apstājās otrajā kārtā, bet 2010.gadā un pērn zaudēja jau pirmajā kārtā.

Savukārt uzreiz pēc Sevastovas mača vēl viena Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko tiksies ar ungārieti Fanni Stolāru.

