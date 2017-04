Pēc pretinieces izstāšanās arī Ostapenko iekļūst Čārlstonas turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Aļona Ostapenko ceturtdien pēc konkurentes izstāšanās savainojuma dēļ sasniedza ASV notiekošā Čārlstonas WTA «Premier» sērijas turnīra ceturtdaļfinālu.

Latvijas tenisiste astotdaļfināla mačā ar 6-1, 1-0 bija vadībā pret ungārieti Fanni Stolāru, taču pretiniecei jau pirmajā setā bija nepieciešama medicīniskā palīdzība viņas traumētajai kājai. Savukārt otrā seta sākumā Ungārijas sportiste paziņoja par piespiedu izstāšanos.

Ostapenko šo maču iesāka ļoti pārliecinoši, jo trešajā un piektajā geimā lauza ungārietes servi un izvirzījās vadībā ar pārliecinošo 4-1. Tiesa, Stolārai bija sākušās problēmas ar veselību, bet pēc piektā geima viņai bija nepieciešams medicīniskais pārtraukums, lai speciālists varētu aprūpēt viņas sāpošo kāju. Maču Ungārijas tenisiste turpināja ar pamatīgi apsaitētu kreiso kādu, tomēr pirmā seta turpinājums viņai nebija veiksmīgs, jo Ostapenko septītajā geimā ieguva vēl vienu breiku un uzvarēja ar 6-1.

Arī otro setu Ostapenko sāka pārliecinoši, pirmajā geimā neļaujot pretiniecei uzvarēt nevienā izspēlē. Uzreiz pēc tam Stolāra atkal lūdza palīdzību no malas, vēlāk paziņojot par izstāšanos.

Par Čārlstonas turnīra ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 100 WTA vienspēļu ranga punktus. Šajā turnīrā viņai jāaizstāv pērn Katovices WTA «International» turnīra pusfinālā nopelnītie 110 punkti.

Ostapenko, kura rangā ir 66.vietā, dalību turnīrā sāka no pirmās kārtas, tajā pirmdien ar 6-4, 6-2 uzvarot Rumānijas sportisti Anu Bogdanu, kura šo turnīru sāka no kvalifikācijas un rangā atrodas 119.pozīcijā. Savukārt otrās kārtas cīņā Latvijas tenisiste trešdien ar 6-2, 4-6, 6-2 uzveica ranga 91.raketi Mariju Sakari no Grieķijas.

Stolāra, kura aizvada līdzšinējā karjerā veiksmīgāko turnīru, rangā atrodas vien 282.vietā. Viņa vispirms pārvarēja divas kvalifikācijas kārtas, tad pamatturnīra pirmajā mačā ar 6-3, 7-5 uzveica mājinieci Asiu Muhamedu, kura rangā ir 133.vietā, bet otrajā kārtā sagādāja sensāciju ar 7-6 (9:7), 7-6 (7:3) uzvarot turnīrā ar ceturto numuru izlikto Jeļenu Vesņinu no Krievijas.

Ostapenko ceturtdaļfinālā var tikties ar bijušo pasaules ranga līderi Karolīnu Vozņacki no Dānijas, kura pagājušajā nedēļā aizkļuva līdz Maiami «Premier» turnīra finālam. Tiesa, dānietei vēl jāaizvada otrās kārtas cīņa pret vācieti Anniku Beku, bet trešajā kārtā šī dueļa uzvarētāju jau gaida Anastasija Rodionova no Austrālijas.

Ostapenko savā profesionāles karjerā uz māla segumiem WTA pamatturnīros tagad ir izcīnījusi piecas uzvaras. Pērn viņa uzvarēja divos mačos Romas WTA «Premier» sērijas turnīrā, bet citās māla cīņās bija cietusi neveiksmes.

Pašlaik 18 gadu vecā Stolāra ar lieliem panākumiem līdz šim nav izcēlusies, jo tikai otro reizi spēlē WTA turnīru pamatsacensībās. Debiju viņa piedzīvoja februārī savā dzimtenē Budapeštas WTA «International» turnīrā, kur tika līdz otrajai kārtai. Viņa marta sākumā sasniedza savu ranga rekordu, pakāpjoties uz 253.pozīciju, bet profesionāles karjerā ir izcīnījusi tikai vienu vienspēļu titulu, ko 2015.gadā ieguva paša zemākā līmeņa ITF 10 000 sērijas turnīrā. Nākamajā nedēļā sportistes karjeras rekords tiks ievērojami uzlabots un viņa pietuvosies otrajam simtam.

Neilgi pirms Budapeštas turnīra Stolāra palīdzēja Ungārijas izlasei Federāciju kausa izcīņā, tiekoties arī ar Latviju un vienspēlē trijos setos uzvarot Diānu Marcinkēviču.

Junioru vecumā viņa pasaules rangā bija pakāpusies līdz septītajai vietai un arī triumfēja Vimbldonas junioru turnīra dubultspēļu sacensībās.

Trešdien Stolāra svinēja lielāko uzvaru karjerā, jo uzvarēja WTA ranga 14.vietā esošo Vesņinu, kura pirms divām ar pusi nedēļām triumfēja prestižajā Indianvelsas WTA «Premier» turnīrā, savukārt pērn Čārlstonā aizkļuva līdz finālam.

Ostapenko februārī cieta neveiksmi Dubaijas turnīra pirmajā kārtā un tādējādi nespēja nosargāt 585 WTA ranga punktus, ko viņa pirms gada šajā laikā ieguva, aizkļūstot līdz Dohas WTA «Premier» turnīra finālam. Līdz ar to tika piedzīvots ievērojams kritums rangā no 34.pozīcijas uz 71., taču šobrīd izdevies savu situāciju nedaudz uzlabot.

Latvijas otrajai raketei šī ir debija Čārlstonas turnīrā.

Ostapenko piedalās arī šī turnīra dubultspēļu sacensībās, kur pirmajā kārtā otrdien pārī ar pieredzējušo amerikānieti Rakelu Atavo pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 pieveica rumānieti Irinu Begu un vācieti Lauru Zīgemundu. Ceturtdien Ostapenko un Atavo otrās kārtas cīņā tiksies aer čehieti Andrea Hlavāčkovu un indieti Saniju Mirzu, kuras turnīrā ir izliktas ar otro numuru.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova šī turnīra astotdaļfinālā ar 7-5, 7-6 (8:6) uzvarēja Tunisijas pārstāvi Onsu Žabēru.

Līdz ar to Sevastova sasniegusi Čārlstonas turnīra ceturtdaļfinālu, kas viņai ļāvis nopelnīt 100 WTA ranga punktus. Šajās sacensībās viņa tik tālu vēl nebija tikusi.

