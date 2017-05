Sevastova iekļūst prestižā Madrides turnīra 1/4 finālā

Spēle risinājās stundu un 22 minūtes.

Par iekļūšanu turnīra ceturtdaļfinālā Sevastova jau nopelnījusi 215 reitinga punktus un 130 965 eiro prēmiju.

Sevastova WTA rangā šobrīd ieņem 22. pozīciju (karjeras labākais rādītājs), kamēr Arrvavarrena ir 62. vietā. Līdz šim viņas savā starpā bija tikušās vienu reizi 2016. gadā, kad «New Haven» turnīrā ASV uzvaru ar 3-6, 6-4, 6-1 pārāka bija Latvijas pārstāve.

25 gadus vecā Arrvavarrena sacensībās piedalās ar rīkotāju izsniegtu speciālo ielūgumu jeb «wild card».

Sevastova is first through to @MutuaMadridOpen Quarterfinals!



Eases past Arruabarrena 7-5, 6-2! pic.twitter.com/yklTejtosF— WTA (@WTA) May 10, 2017