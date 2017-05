Šarapova nepretendēs uz Vimbldonas čempionāta īpašo ielūgumu,

Krievijas tenisa zvaigzne Marija Šarapova, kura pirms nepilna mēneša tenisā atgriezās pēc 15 mēnešu diskvalifikācijas izciešanas, piektdien paziņoja, ka nepretendēs uz Vimbldonas čempionāta īpašā ielūguma jeb «wild card» iegūšanu, izvēloties pamatsacensībās tikt caur kvalifikācijas turnīra sietu.

Šarapova aprīļa beigās atgrizās WTA turnīru apritē, pirms tam izciešot 15 mēnešu dikvalifikāciju par aizliegtās vielas meldonija lietošanu. Savukārt otrdien tika paziņots, ka Krievijas tenisistei netiks piešķirts īpašais ielūgums startam šīs sezonas otrajā «Grand Slam» turnīrā - Francijas atklātajā čempionātā, kas Parīzē sāksies 29.maijā.

Pēc diskvalifikācijas Šarapova bija izkritusi no pasaules ranga, taču kopš atgriešanās tenisā viņa ir piedalījusies trīs WTA turnīros, kur nopelnīja pietiekoši daudz ranga punktus, lai šobrīd WTA rangā atrastos 211.vietā. Tiesa, ar to ir par maz, lai Krievijas tenisiste uzreiz iekļūtu starp pamatsacensību dalībniecēm, tāpēc viņa teorētiski varēja pretendēt uz «wild card» saņemšanu, tomēr piektdien pati Šarapova paziņoja, ka to nedarīs, bet centīsies tikt pamatturnīrā caur kvalifikāciju.

«Pateicoties manam progresam WTA rangā, es esmu nolēmusi piedalīties Vimbldonas čempionāta kvalifikācijas cīņās, nepretendējot uz īpašā ielūguma saņemšanu,» piektdien paziņoja Šarapova, kura ir 2004.gada Vimbldonas čempionāta uzvarētāja.

Zīmīgi, ka tenisiste pagājušajā nedēļā saņēma «wild card» startam Birmingemas WTA «Premier» sērijas turnīrā, kas būs vienas no pēdējām sacensībām pirms Vimbldonas.

Kopš atgriešanās sacensību apritē Šarapova guvusi piecas uzvaras astoņos mačos, taču šonedēļ Romas WTA «Permier» sērijas turnīrā traumas dēļ izstājās otrās kārtas cīņā. Sportiste guva augšstilba traumu, taču tagad paziņojusi, ka jau sākusi atveseļošanās procesu un būs gatava nākamajiem turnīriem.

Francijas atklātais čempionāts sāksies šī mēneša beigās, bet Vimbldonas sacensības tiks uzsāktas jūlija sākumā.

