Gulbis zaudē «French Open» pirmajā kārtā un atkritīs uz pasaules ranga sesto simtu

Kaut Gulbis dažbrīd pretiniekam izrādīja sīvu pretestību, mača gaitā pie breikbumbām latvietim tā arī neizdevās tikt.

Gulbis ATP rangā ir vien 230.pozīcijā, kas viņam ir zemākā kopš profesionālās karjeras paša sākuma. Pērn tenisists šajā turnīrā aizkļuva līdz ceturtajai kārtai, kas nozīmē, ka tagad viņam bija jāaizstāv 180 ranga punkti, ko latvietim neizdevās paveikt un viņš saņems vien desmit punktus. Tāpat viņš zaudēs arī Latvijas pirmās raketes godu, ko tagad saņems Miķelis Lībietis. Tomēr Gulbis ir ļoti tuvu, lai arī Vimbldonas čempionātā iekļūtu starp pamatturnīra dalībniekiem, kas dos vēl vienu labu iespēju papildināt ranga punktu skaitu.

Mača ievadā, neskatoties uz milzīgo atšķirību rangā, abi tenisisti demonstrēja līdzvērtīgu sniegumu. Trešajā geimā Gulbis pie pretinieka serves spēja divreiz tikt līdz rezultātam «vienādi», bet ceturtajā geimā Čiličs ieguva pirmo breikbumbu mačā, ko gan latvietis atspēlēja ar lielisku servi.

Kaut arī Čiličam neklājās viegli pie latvieša serves, sestajā geimā viņš ieguva vēl vienu breikbumbu un šoreiz to Gulbis ieservēja ļoti neveiksmīgi, nokļūstot iedzinējos ar 2-4, bet turpinājumā pirmajā setā vairs neizrādīja nopietnu pretestību konkurentam.

Otrajā setā arī sākotnēji dominēja servētāji, bet piektajā geimā Čiličs ieguva pirmo breikbumbu un realizēja to. Kopumā šajā laikā Gulbis zaudēja astoņās izspēlēs pēc kārtas, tomēr nepadevās un nākamo geimu pie savas serves paņēma. Astotajā geimā Gulbis atspēlēja vienu breikbumbu, kas reizē bija arī setbumba, bet otrās izspēles laikā saīsināto bumbiņu ieraidīja tīklā, vēlreiz piedzīvojot neveiksmi ar 3-6. Iesaistīties par uzvaru viņam nebija cerību, jo pie savas serves Čiličs šajā setā zaudēja vien trijās izspēlēs.

Marin #Cilic met un Stop 🚧 au demi-finaliste 2014 Ernests Gulbis 6-3 6-3 6-3 pour continuer au 2ème tour #RG17 pic.twitter.com/HBG71Q6v4O— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 29, 2017