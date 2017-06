Marejs ar grūtībām sasniedz «French Open» trešo kārtu

Pasaules pirmā rakete vīriešu tenisā Endijs Marejs no Lielbritānijas ceturtdien ar grūtībām sasniedza Francijas atklātā čempionāta trešo kārtu. Turnīrā ar pirmo numuru izliktais Marejs, kurš pērn cieta zaudējumu Francijas atklātā čempionāta finālā, otrās kārtas mačā ar 6-7 (3:7), 6-2, 6-2, 7-6 (7:3) pieveica slovāku tenisistu Martinu Kližanu.

«Jau biju gaidījis, ka šis būs grūts mačs. Centos demonstrēt labu sniegumu un pēcāk spēlē, jo ilgāka tā palika, diktēt notikumus laukumā, un gūt punktus,» norādīja Marejs.

Mareja nākamais pretinieks būs pazīstamais argentīniešu tenisists Huans Martins del Potro, kurš pašlaik pilnvērtīgi atkopies no plaukstas locītavas likstām un pasaules rangā ieņem 30.vietu.

Reklāma

«Cīņa par del Potro arī nebūs viegla. Huans spēlē labāk, nekā tas tiek atspoguļots pasaules rangā. Domāju, būs lieliska atmosfēra,» noteica Marejs.

Brita nākamais pretinieks del Potro trešajā kārtā iekļuva pēc konkurenta Nikolasa Almagro no Spānijas ceļgala savainojuma. Raugoties no del Potro pozīcijām, rezultāts tobrīd bija 6-3, 3-6, 1-1, kad pretinieks vairs nevarēja spēlēt. Viņš bija iedzīvojies nopietnā kreisās kājas ceļgala savainojumā un pēc vienas no argentīnieša servēm laukumā saļima, pēcāk nevarot valdīt asaras acīs.

Tobrīd bez apkalpojošā personāla pie Almagro piesteidzās arī viņa sāncensis del Potro un centās mierināt traumēto tenisistu. Spānijas sportists dueli nebija spējīgs turpināt, turklāt arī pēc tam del Potro mierināja pretinieku, abiem sēžot uz soliņa.

-->



























Aizvērt Sevastova «French Open» uzvar kanādieti Bušāru AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA







Del Potro arī pašam cīņa ar traumām nav sveša, jo pirms tam 2009.gada ASV atklātā čempionāta uzvarētājs vairākus gadus nespēja tikt galā ar plaukstas locītavas savainojumu. Viņam šis ir pirmais Francijas atklātā čempionāta turnīrs pēdējo piecu gadu laikā.

«Centos atrast labus vārdus, lai palīdzētu Almagro. Centos viņu nomierināt,» pēc mača atklāja del Potro. «Vēlējos, lai viņš labāk domā par savu ģimeni. Dažreiz pirmajā vietā jābūt sirdij ne tenisa spēlei.»

Nākamajā kārtā ceturtdien iekļuva arī turnīra trešā rakete Stans Vavrinka no Šveices, kurš par Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju kļuva 2015.gadā. Otrās kārtas mačā viņš ar 6-4, 7-6 (7:5), 7-5 pieveica ukraini Aleksandru Dolgopolovu.

Līdz ar to nākamajā kārtā Vavrinka sacentīsies pret itāli Fabio Fonjīni, kurš savā otrās kārtas cīņā ar 6-4, 7-5, 6-3 pārspēja tautieti Andreasu Sepi.

Trešo kārtu sasniedzis arī ar astoto numuru izliktais japānis Kei Nišikori, kurš ar 6-3, 6-0, 7-6 (7:5) uzvarēja mājinieku tenisistu Žeremī Šardī. Par vietu astotdaļfinālā viņš līdz ar to cīnīsies pret Hjonu Čunu no Dienvidkorejas.

Čuns, kurš pirmajā kārtā negaidīti pieveica ar 27.numuru izlikto amerikāni Semu Kveriju, otrās kārtas cīņā ar 6-1, 7-5, 6-1 droši apspēlēja Uzbekistānas pārstāvi Denisu Istominu.

Trešajā kārtā iekļuvis arī savulaik par ASV atklātā čempionāta uzvarētāju kļuvušais horvāts Marins Čiličs, kurš pirmajā kārtā pieveica latvieti Ernestu Gulbi. Otrās kārtas mačā ar septīto numuru izliktais Čiličs ar 6-3, 6-2, 6-2 pārspēja 32 gadus veco Konstantīnu Kravčuku no Krievijas, kurš pasaules rangā atrodas vien 129.vietā.

Francijas atklātais čempionāts tikmēr beidzies savulaik stabilam ATP ranga pirmā desmitnieka spēlētājam Tomāšam Berdiham no Čehijas, kurš ar 5-7, 4-6, 4-6 atzina krieva Karena Hačanova pārākumu.

Pirms tam ceturtdien sieviešu turnīrā trešo kārtu sasniedza arī Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova, kura ar 6-3, 6-0 pārspēja 2014.gada Vimbldonas turnīra finālisti Eižēniju Bušāru no Kanādas.

Trešdien sacensību trešo kārtu sasniedza arī šī brīža Latvijas dāmu tenisa otrā rakete Jeļena Ostapenko, kura ar 6-3 6-2 uzvarēja 2016.gada Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Puigu no Puertoriko, otro reizi karjerā sasniedzot «Grand Slam» turnīra trešo kārtu.

Saistītie raksti