Marejs principiālā cīņā pieveic del Potro un sasniedz «French Open» astotdaļfinālu

Abu tenisa gigantu duelis tika gaidīts ar lielu intrigu, taču tikai pirmajos divos setos del Potro, kurš 2009.gadā kļuva par ASV atklātā čempionāta uzvarētāju, spēja izrādīt cienījamu pretestību pasaules pirmajai raketei. Pēc smaga pirmajā seta, kurā Marejs izcīnīja uzvaru vien taibreikā, del Potro bija nepieciešamas pāris minūtes atelpai, jo viņš acīmredzami izskatījās izpumpējies.

Cīņai turpinoties, argentīnieša pretestība Marejam arvien mazinājās.

Marejs karjeras laikā līdz šim nav spējis uzvarēt Francijas atklātajā čempionātā, bet pērn viņš finālā piekāpās serbam Novākam Džokovičam.

Mareja pretinieks astotdaļfinālā būs ar 21.numuru izliktais amerikānis Džons Isners vai Karens Hačanovs no Krievijas.

"How to lob Juan Martin del Potro", a tennis lesson by Andy #Murray. pic.twitter.com/CcdcvuUQaH— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) June 3, 2017