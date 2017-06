Māla karalis Nadals ar drošu uzvaru iekļūst «French Open» ceturtdaļfinālā

Turnīrā ar ceturto numuru izliktais Nadals trīs setos zaudēja tikai piecus geimus un ar 6-1, 6-2, 6-2 uzvarēja savu tautieti Roverto Bautistu Agutu, kurš izsēts ar 17.numuru.

Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā Nadals spēlēs 11. reizi karjerā.

Nadals par Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju kļuvis jau deviņas reizes, turklāt viņš cer kļūt par pirmo tenisistu vēsturē, kurš vienā «Grand Slam» turnīrā spējis triumfēt desmit reižu.

Titulētais spāņu sportists ir visu laiku veiksmīgākais Francijas atklātā čempionāta dalībnieks, taču aizpērn viņš apstājās ceturtdaļfinālā, bet pērn plaukstas savainojuma dēļ izstājās trešajā kārtā. Spānis karjeras laikā ticis pie 14 «Grand Slam» tituliem.

