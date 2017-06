Ostapenko: Spēlēt dzimšanas dienā «Grand Slam» pusfinālā būs aizraujoši

Latvijas dāmu tenisa otrā rakete Ostapenko otrdien Parīzē, spītējot spēcīgam vējam un divām lietus pauzēm, no kurām viena bija ilgāka par trīs stundām, Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfināla mačā ar 4-6, 6-2, 6-2 uzvarēja bijušo pasaules ranga līderi Karolīnu Vozņacki no Dānijas.

Ostapenko kļuvusi par pirmo Latvijas tenisisti, kura dāmu vienspēlēs spēlēs šāda līmeņa turnīra pusfinālā, tikmēr vīriem pirms trīs gadiem Francijas atklātā čempionāta pusfinālā spēlēja Ernests Gulbis.

Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko ir nopelnījusi 780 WTA ranga punktus, kas viņai nākamajā nedēļā ļaus pietuvoties labāko divdesmitniekam, sasniedzot jaunu karjeras rekordu.

«Esmu patiešām laimīga un nespēju noticēt tam, ko paveicu,» pēc cīņas turpat kortā intervijā bijušajam Francijas tenisistam Fabrisam Santoro sacīja Ostapenko.

«Man patīk spēlēt šajā turnīrā, bet šodien nebija viegli, jo divas reizes nācās doties uz ģērbtuvēm,» par lietus faktoru, kura dēļ spēle divas reizes tika pārtraukta, atgādināja Ostapenko.

«Karolīna [Vozņacka] ir grūts pretinieks. Zināju, ka man jābūt agresīvai, kas ne vienmēr izdevās, tomēr es spēju atrast savu spēli un uzvarēt. Pirmajā setā vējainā laikā daudz kļūdījos, bet beigās biju pārliecināta par sevi un uzvarēju piecos geimos pēc kārtas,» gandarīta bija Latvijas tenisiste.

Pusfinālā Ostapenko tiksies ar šveicieti Tīmeu Bačinski (WTA 31.), kura otrdien ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-4 uzvarēja mājinieci Kristīnu Mladenoviču (WTA 13.).

Zīmīgi, ka Ostapenko un Bačinski, kurām pusfināla spēle paredzēta ceturtdien, tad atzīmēs savas dzimšanas dienas, Latvijas tenisistei sasniedzot 20 gadu slieksni, bet šveicietei dzimšanas dienas tortē būs 28 svecītes.

«Tas būs lieliski aizvadīt pusfināla spēli savā 20.dzimšanas dienā. Ceru, ka spēšu to izbaudīt,» bilda Ostapenko.

Bačinski otro reizi karjerā spēlēs Francijas atklātā čempionāta pusfinālā, taču pirms diviem gadiem viņa cieta neveiksmi, līdz ar to vai nu Ostapenko, vai šveiciete, iekļūstot finālā, sagādās sev izcilu dzimšanas dienas dāvanu.

Otrdien lietus dēļ no galvenajām cīņām tika aizvadītas tikai divas dāmu vienspēļu turnīra spēles, kamēr divas ieplānotās vīru vienspēļu sacensību ceturtdaļfināla cīņas pārcēla uz trešdienu.

