Ostapenko grūtā cīņā pārspēj Bačinski un turpina nest Latvijas vārdu pasaulē

Latvijas dāmu tenisa otrā rakete Jeļena Ostapenko ceturtdien Parīzē izcīnīja grūtu uzvaru Francijas atklātā čempionāta («French Open») pusfinālā, trīs setos ar rezultātu 7-6(4), 3-6, 6-3 pieveicot šveicieti Tīmeu Bačinski.

Kāds Latvijas tenisists «Grand Slam» turnīra vienspēļu finālā iekļuvis pirmoreiz karjerā. Iepriekš Ernests Gulbis bija spējis iekļūt šī paša turnīra pusfinālā.

Zīmīgi, ka abas tenisistes šodien svin dzimšanas dienu. Ostapenko paliek 20 gadi, bet viņas pretiniecei Bačinski šī ir 28.dzimšanas diena.

«Esmu tiešām laimīga, mīlu šeit spēlēt, paldies, ka atbalstījāt mani, šī ir ideāla dzimšanas diena,» uzreiz pēc spēles skatītājiem teica Ostapenko. «Vienmēr cenšos spēlēt agresīvi.»

Par sasniegto Ostapenko tikusi pie 1300 WTA ranga punktiem, kas ir vairāk nekā viņa spēja iepriekšējo 12 mēnešu laikā kopā. Tāpat viņa nopelnījusi vairāk nekā miljonu eiro, kas ir gandrīz tikpat cik viņa iespēja visā savā līdzšinējā karjerā kopā. Paredzams, ka nākamajā nedēļā Ostapenko WTA rangā būs vismaz 18.pozīcijā - vienu vietu virs otras Latvijas vadošās tenisistes Anastasijas Sevastovas.

Latvijas tenisiste sestdien finālā tiksies ar pasaules ceturto raketi rumānieti Simonu Halepu, kura ceturtdien vēlāk ar rezultātu 6-4, 3-6, 6-3 apspēlēja WTA ranga trešo numuru Karolīnu Plīškovu no Čehijas.

Ostapenko ir pirmā neizliktā tenisiste, kas sasniegusi šī turnīra finālu kopš 1983.gadā to paveica Mima Jaušoveca. Zīmīgi, ka viņa karjerā vēl nav spējusi tikt pie WTA tituliem. Iepriekšējo reizi kāds tenisists pirmo titulu uzreiz «Grand Slam» turnīrā ieguva 1997.gadā, kad to paveica brazīlietis Gustavu Kuertens - zīmīgi, ka tas notika tieši 8.jūnijā jeb dienā, kad Ostapenko piedzima.

Ostapenko ir rangā viszemāk esošā tenisiste, kas spējusi sasniegt Parīzes sacensību finālu, bet, skaitot visus «Grand Slam» turnīrus, viņa sarakstā ir desmitajā vietā, jo, piemēram, Īvonna Golgagonga, Kima Kleistersa un Žustīne Enāna to paveikušas, neesot rangā. Viņa būs jaunākā tenisiste «Grand Slam» dāmu finālā kopš 2009.gada ASV atklātā čempionāta titula mačā cīnījās dāniete Karolīna Vozņacki. Kopš 2000.gada «Grand Slam» finālā bijušas sešas tenisistes jaunākas par viņu.

Aizvadītā mača pirmās serves Ostapenko nebija pārāk labas un viņa dueļa ievadā nokļuva iedzinējos ar 0-2. Pie otrās breikbumbas Ostapenko paspēja līdz saīsinātajai servei, tomēr pēc tam izsita to ārpus laukuma. Tomēr Ostapenko jau nākamajā geimā atguva breika deficītu un pēc tam noturēja savu servi.

Piektajā geimā Ostapenko vēlreiz tika pie breikbumbas, kuru gan nerealizēja, tomēr kopumā jau Latvijas tenisiste izskatījās labāk. Sekojošajā nākamajā geimā atkal divas breika iespējas bija šveicietei, bet Latvijas tenisiste tās ļoti pārliecinoši atspēlēja, panākot 3-3.

Septītajā geimā Bačinski zaudēja savu servi un Latvijas tenisiste pārņēma vadību, bet pēc tā šveiciete paņēma medicīnisko pārtraukumu, jo iepriekš kādā epizodē bija savainojusi celi. Šī pauze izsita Ostapenko no līdzsvara un nākamajā geimā Bačinski panāca līdzsvaru 4-4. Arī turpinājumā Ostapenko pārāk labi neizskatījās, tomēr, kad desmitajā geimā noturēja savu servi, skaļi iesaucās, lai sevi uzmundrinātu.

Last time a player (man or woman) won 1st title at a Grand Slam was Gustavo Kuerten 20 years ago today - the day Jelana Ostapenko was born. pic.twitter.com/0WsCu01QNS— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 8, 2017

Strauji mainoties notikumiem, tagad jau atkal Ostapenko izskatījās daudz labāk. 11.geimā viņa bija tuvu tam, lai iegūtu trīs breikbumbas, tomēr, atrodoties pie paša tīkla, Latvijas tenisistei neizdevās bumbiņu pārraidīt otrā laukuma pusē. Tiesa, nākamajā izspēlē Ostapenko uzvarēja, darbojās pārliecinoši un pārņēma vadību ar 6-5. Tomēr izservēt setu viņai neizdevās un Bačinski panāca 6-6.

Līdzīgās spēles pirmā seta taibreikā pirmajās divās izspēlēs uzvarēja uzņēmējas. Trešajā Ostapenko bija labāka ar lielisku saīsināto sitienu, tomēr Bačinski uzreiz atbildēja ar netveramo servi. Rezultāts vēl bija 3-3, tomēr nākamajās trijās izspēlēs uzvarēja Ostapenko, kas nozīmēja, ka Latvijas tenisiste ieguvusi trīs setbumbas. Pirmo no tām viņa iesita tīklā, bet otro ar lielisku servi realizēja.

Pēc uzvarēta pirmā seta otro Ostapenko iesāka nedaudz atslābināti un uzreiz zaudēja savu servi, tomēr jau otrajā geimā atspēlējās. Turpinājumā spēle ritēja ļoti līdzīgi, nākamajos četros geimos pārliecinoši punktus ņemot servētājām.

Likās, ka līdzīgi būs arī bieži vien nozīmīgajā septītajā geimā, kurā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 40:0, tomēr izlaida pārsvaru un tagad jau nokļuva iedzinējos ar 3-4, kas, kā vēlāk izrādījās, bija izšķirošais brīdis setā. Nākamajā geimā Ostapenko divas reizes tika līdz rezultātam «vienādi», tomēr abos šajos sitienos pati pieļāva kļūdas aizsitot bumbiņu par tālu. Turpinājumā Ostapenko vēlreiz nenoturēja savu servi, otrajam setam noslēdzoties ar Ostapenko dubultkļūdu un zaudējumu 3-6.

Trešā seta pirmos trīs geimus samērā droši uzvarēja uzņēmējas, bet īsteni sīva cīņa izvērtās ceturtajā geimā. Tajā jau sākotnēji likās, ka Ostapenko uzvarējusi geimā, tomēr tiesnese pēc atkārtotas apskates secināja, ka viņas bumbiņa izlidojusi ārpus laukuma. Pēc tam piecas reizes rezultāts bija «vienādi», bet deviņas minūtes ilgajā geimā Ostapenko tomēr izdevās uzvarēt, pārņemot vadību ar 3-1.

Kaut Ostapenko mačā kopumā izskatījās labāk un nākamajā geimā viņa arī tika pie breika iespējas, atrauties neizdevās un Bačinski noturēja savu servi, bet vēl pēc brīža atkal panāca izlīdzinājumu 3-3. Spēlē, kas jau labu laiku ritēja ilgāk par divām stundām, abu tenisistu acīs bija redzams nogurums, tomēr neviena no viņām nedomāja padoties un Ostapenko atkal droši ieguva punktu pie pretinieces serves, izvirzoties vadībā ar 4-3. Turpinājumā gan Bačinski pretestību izdevās salauzt un Latvijas sportiste svinēja vēsturisku panākumu, duelim noslēdzoties pēc divām stundām un 28 minūtēm.

Ostapenko pasaules rangā pašlaik atrodama 47.vietā, kamēr viņas pretiniece Bačinski tikmēr ir planētas 31.rakete, bet turnīrā viņa izlikta ar 30.numuru. Tomēr nākamnedēļ jau Ostapenko būs augstāk.

Ostapenko bija jaunākā «French Open» turnīra pusfināla dalībniece kopš 2007.gada, kad četru labāko skaitā iekļuva serbiete Ana Ivanoviča, kurai tobrīd arī bija 19 gadi. Ivanoviča togad sasniedza arī turnīra finālu, taču tajā zaudēja.

Tikmēr «Grand Slam» pusfinālā kāda dzimšanas dienas gaviļniece iepriekšējo reizi spēlēja 2006.gadā, kad arī tieši 8.jūnijā par vietu Francijas atklātā čempionāta finālā sacentās Kima Kleistersa.

Iepriekš Ostapenko un Bačinski savā starpā nebija tikušās, taču abas tenisistes ir labi pazīstamas, jo pērn Ķīnā viņas vienā duetā piedalījās Pekinas WTA «Premier» dubultspēļu turnīrā, kur aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam.

Ceļā uz Francijas atklātā čempionāta finālu Ostapenko pirmās kārtas sīvā cīņā ar 4-6, 6-3, 6-2 uzvarēja ranga 128.raketi Luisu Čiriko no ASV. Cīņa ilga vairāk nekā divas stundas un noslēgumā Latvijas tenisiste guva pirmo uzvaru karjerā šajā turnīrā.

Savukārt otrajā kārtā Ostapenko pārliecinoši ar 6-3, 6-2 pieveica pagājušā gada Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Puigu no Puertoriko, otro reizi karjerā sasniedzot «Grand Slam» turnīra trešo kārtu, kurā ar 6-1, 6-4 pārspēja Ukrainas pārstāvi Ļesju Curenko, kura ir planētas 42.rakete. Astotdaļfinālā Latvijas tenisiste ar 2-6, 6-2, 6-4 pārspēja 2010.gada turnīra finālisti un ranga 22.raketi Samantu Stosuru no Austrālijas.

Visbeidzot ceturtdaļfinālā Ostapenko ar 4-6, 6-2, 6-2 uzvarēja bijušo pasaules ranga līderi Karolīnu Vozņacki no Dānijas, kura ir pasaules ranga 12.vietas īpašniece.

Ostapenko šosezon uz māla seguma spēlē ļoti sekmīgi, jo, skaitot arī kvalifikācijas mačus, viņa uz šī seguma tikusi pie 20 uzvarām 24 cīņās. Viņa šosezon uz māla sasniedza Čārlstonas WTA «Premier» turnīra finālu, kā arī iekļuva pusfinālā Prāgas WTA «International» sērijas turnīrā.

Tikmēr Latvijas dāmu ranga līdere Anastasija Sevastova Parīzē sasniedza vienspēļu trešo kārtu, kurā zaudēja horvātietei Petrai Martičai, bet dubultspēlēs izstājās pēc pirmās cīņas. Savukārt vīru vienspēļu turnīrā, Ernests Gulbis pirmajā kārtā zaudēja planētas astotajai raketei Marinam Čiličam. Gulbis ATP rangā ir vien 230.pozīcijā, kas viņam ir zemākā kopš profesionālās karjeras paša sākuma, bet nākamnedēļ viņš pasaules rangā atkritīs uz piekto simtu, zaudējot valsts pirmās raketes godu.

Ostapenko pēc garas izspēles sit bumbiņu tīklā un pirmajā geimā zaudē Šodien, 16:17 Otrā geima ievadā Ostapenko pie savas serves nokļūst iedzinējos ar 0:30 Šodien, 16:17 Latvijas tenisiste atgūstas un ar spēcīgu sitienu panāk 30:30 Šodien, 16:18 Ostapenko ar sarežģītu sitienu izvirzās vadībā Šodien, 16:20 Latvijas tenisiste atspēlē breikbumbu un turpina cīņu par uzvaru otrajā geimā Šodien, 16:21 Ostapenko paspēja aizskriet līdz tīklam un izdarīt sitienu, taču tas neizdodas un Bačinski pirmajā setā panāk 2-0 vadību Šodien, 16:23 Trešo geimu lieliski iesāk Ostapenko, veiksmīgi tiek uzņemtas pretinieces serves un panākta 30:0 vadība Šodien, 16:24 Latvijas tenisiste arī turpinājumā spēlē precīzi. Ostapenko izdevies lauzt pretinieces servi, rezultāts kļūst 1-2 pirmajā setā Šodien, 16:26 Bačinski ar spēcīgu bekhendu neatstāj cerības Ostapenko uzvarēt izspēli Šodien, 16:29 Tenisistes spēlē tuvu pie tīkla, veiksme ir Bačinski pusē Šodien, 16:30 Ostapenko atspēlē breikbumbu un panāk neizšķirtu 2-2 pirmajā setā Šodien, 16:32 Piektajā geimā Bačinski ar neatvairāmu servi panāk 30:0 vadību Šodien, 16:33 Ostapenko atvainojas pretiniecei. Bumbiņa trāpa pa tīklu un uzreiz nokrīt zemē pretinieces laukuma pusē. Latvijas tenisiste panāk 30:30 Šodien, 16:35 Ostapenko iegūst breikbumbu, taču turpinājumā Latvijas tenisistes risks un pieļautās kļūdas dod iespēju pārsvaru iegūt pretiniecei. Bačinski izvirzās 3-2 vadībā Šodien, 16:39 Ostapenko pēc garas izspēles kļūdās pie paša tīkla un nokļūstot iedzinējos ar 15:40 Šodien, 16:40 Latvijas tenisiste varonīgi cīnās un rezultātu izlīdzina 40:40 Šodien, 16:42 Ostapenko iztur spriedzi, savukārt Bačinski kļūdās un rezultāts pēc sestā geima kļūst neizšķirts 3-3 Šodien, 16:44 Lieliski uzņemta serve un precīzs sitiens pa līniju Ostapenko dod vadību 30:15 Šodien, 16:45 Latvijas tenisistei izdodas uzvarēt geimu pie pretinieces serves un pirmo reizi šajā mačā izvirzīties vadībā 4-3 Šodien, 16:46 Spēle uz brīdi pārtraukta, jo Bačinski nepieciešama mediķu palīdzība Šodien, 16:47 Šveices tenisiste savainojusi ceļgalu Šodien, 16:50 kamēr Bačinski aprūpē mediķi, Ostapenko laukumā turpina kustēties, lai neatdzistu līdz spēle atsāksies. Šveices tenisiste dzer medikamentus, visticamāk, pretsāpju zāles Šodien, 16:51 Spēle atsākas! Šodien, 16:52 pauze nedaudz izsitusi no ritma Latvijas tenisisti, tiek zaudētas divas izspēles, kurām gan seko neatveram serve 15:40 Šodien, 16:53 Ostapenko pieļauj dubultkļūdu, tikmēr Bačinski pēc pauzes spēlē pārliecinošāk. Rezultāts kļūst neizšķirts 4-4 Šodien, 16:55 Latvijas tenisiste pie pretinieces serves devītajā geimā nokļūst iedzinējos ar 0:40 Šodien, 16:56 Bačinski izdara neatvairāmu servi un panāk vadību 5-4 Šodien, 16:58 Pēc ilgāka laika tenisistes aizvada garāku izspēli, kuru sev par labu noslēdz Ostapenko Šodien, 16:59 Bačinski izdara saīsinātu sitienu, taču bumbiņa trāpa tīklā - 30:30 Šodien, 17:00 Desmitā geima galotnē Ostapenko spēlē labāk un izlīdzina rezultātu pirmajā setā 5-5 Šodien, 17:02 Ostapenko teicami uzņem pretinieces serves un panāk 30:0 Šodien, 17:02 Latvijas tenisiste taktiski kļūdās, spēcīga sitiena vietā izvēlas saīsināt to, kas sanāk neprecīzi. Ostapenko ar žestu sev pārmeta pieņemto lēmumu Šodien, 17:04 Tomēr turpinājums Latvijas tenisistei izdodas veiksmīgs. Parādot raksturu, Ostapenko izvirzās vadībā 6-5 pirmajā setā Šodien, 17:07 Ostapenko trīs reizes neizdodas sitiens un bumbiņa lido tīklā, rezultāts kļūst 0:40 pie Latvijas tenisistes serves Šodien, 17:08 Bačinski uzvar geimu un panāk neizšķirtu 6-6 Šodien, 17:10 Šoreiz Ostapenko izdodas saīsinātais sitiens, kas taibreikā dod 2:1 vadību Šodien, 17:12 Ostapenko izdodas precīzs bekhenda sitiens, kam seko kļūda. Rezultāts 3:3 taibreikā Šodien, 17:13 Latvijas tenisiste tiek galā ar spriedzi un panāk rezultātu 5:3 Šodien, 17:14 Ostapenko panāk 6:3, nopelnot trīs setbumbas Šodien, 17:16 Latvijas tenisiste pieliek punktu pirmajam setam, uzvarot to ar 7-6 (7:4) Šodien, 17:17 🇱🇻 Aļona Ostapenko vs Timea Bacsinszky #FrenchOpen pic.twitter.com/pijlU2TmG6— Nepareizais (@Nepareizais) June 8, 2017 Šodien, 17:20 Bačinki pārtraukumā atkal aprūpē traumēto kāju, taču lieliski šveiciete iesāk otro setu Šodien, 17:21 Ostapenko pieļauj daudz kļūdu un zaudē otrā seta pirmo geimu 0-1 Šodien, 17:24 Ostapenko ar precīzu bekhenda sitienu trāpa pa līniju un panāk 40:40, kam seko Bačinski dubultkļūda Šodien, 17:25 Latvijas tenisiste izmanto breikbumbu un izlīdzina rezultātu otrajā setā 1-1 Šodien, 17:26 Ar veiksmīgu izspēli un neatveramu servi Ostapenko panāk 30:0 Šodien, 17:27 Latvijas tenisiste vēlreiz trāpa pa līniju Šodien, 17:28 Ostapenko trešajā geimā neļauj pretiniecei uzvarēt nevienu izspēli, panākot 2-1 vadību otrajā setā Šodien, 17:30 Pēc ilgāka pārtraukuma Ostapenko gadās pieļaut kļūdu, sitot bumbiņu tīklā Šodien, 17:31 Seko vēl divas Ostapenko kļūdas un rezultāts otrajā setā kļūst 2-2 Šodien, 17:34 Ostapenko pēc neveiksmēm saņemas un uzvar geimu pie savas serves 3-2 Šodien, 17:38 Tenisistēm sāk parādīties nogurums. Punkti tiek krāti vairāk uz pretinieces kļūdām. Bačinski panāk neizšķirtu otrajā setā 3-3 Šodien, 17:40 Ostapenko lieliski servē un panāk 40:0 septītajā geimā Šodien, 17:41 Latvijas tenisiste turpinājumā spēlē nesekmīgi un izlaiž pārsvaru, rezultāts kļūst 40:40 Šodien, 17:42 Ostapenko divas reizes trāpa tīklā un Bačinski pārņem vadību otrajā setā Šodien, 17:43 Latvijas tenisiste nokļuvusi iedzinējos ar 3-4 un astotajā geimā servē Bačinski Šodien, 17:46 Tenisistes aizvada garu izspēli, kuru sekmīgi noslēdz Ostapenko, panākot 30:30 astotajā geimā Šodien, 17:47 Ostapenko vēlreiz uzvar garāku izspēli un panāk 40:40 geimā pie pretinieces serves Šodien, 17:48 Latvijas tenisistei divas reizes neizdodas sitiens, raidot bumbiņu aiz gala līnijas Šodien, 17:51 Ostapenko otrajā setā nokļūst iedzinējos ar 3-5 Šodien, 17:53 Bačinski iegūst divas setbumbas, kas krietni samazina Ostapenko izredzes uzvarēt otro setu Šodien, 17:54 Vienu setbumbu Ostapenko atspēlē, taču otrais sets tiek zaudēts ar 3-6 Šodien, 17:55 Tenisistes dodas pārtraukumā, Pēc brīža trešais sets Šodien, 18:00 Sācies izšķirošais 3. sets! Šodien, 18:02 Ostapenko lieliski sāk trešo setu, pie savas serves atļaujot uzvarēt pretiniecei tikai vienu izspēli 1-0 Šodien, 18:04 Svarīgākais sets. Ši sets parādīs, gan skilu, gan to kas #Ostapenko galvā darās. #RG2017— Liiv Hammett (@LiivHammett) June 8, 2017 Šodien, 18:04 Latvijas tenisiste nespēj uzvarēt nevienu izspēli un rezultāts kļūst 1-1 trešajā setā Šodien, 18:07 Ostapenko panāk 40:0, divas breikbumbas Bačinski atspēlē, tomēr Latvijas tenisiste geimu noslēdz savā labā un panāk 2-1 Šodien, 18:09 Ostapenko pieļāvusi 37 nepiespiestās kļūdas, kamēr pretiniecei ir par 20 mazāk Šodien, 18:11 Tiesneši pārbauda, vai bumbiņa trāpījusi līnijai, tomēr tā bijusi nedaudz ārpus laukuma un Ostapenko punktu neieskaita Šodien, 18:17 Nervu cīņā uzvar Ostapenko, panākot 3-1 vadību trešajā setā. Ceturtajā geimā tenisistes aizvadīja 15 izspēles! Šodien, 18:22 Ostapenko iegūst breikbumbu, tomēr Bačinski atrod spēkus un uzvar piekto geimu Šodien, 18:23 Latvijas tenisiste vadībā ar 3-2 Šodien, 18:27 Ostapenko nespēj uzvarēt pie savas serves un rezultāts kļūst neizšķirts 3-3 Šodien, 18:28 Ostapenko sitiena spēks viens no labākajiem turnīrā Impressive !! #Ostapenko ! ✨✨✨❤😍🔥🔥 #RG17 pic.twitter.com/XjxBFPfNIu— BornForGreatness (@Hysteriaaaaaaa) June 8, 2017 Šodien, 18:30 Pēc diviem zaudētiem geimiem Ostapenko saņemas un lauž pretinieces servi, atgūstot vadību trešajā setā 4-3 Šodien, 18:32 'Penko Power. 💪 #RG17 pic.twitter.com/lqIlxxDpaY— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2017 Šodien, 18:33 Abām tenisistēm manāmi izsīkst spēki, taču vairāk rezervju ir Ostapenko. Latvijas tenisistei izdodas panākt 5-3 vadību. Astotajā geimā Bačinski nespēj uzvarēt nevienu izspēli pie Ostapenko serves. Šodien, 18:36 Tiesnese atkal pārbauda, vai bumbiņa trāpījusi uz līnijas. Šoreiz Ostapenko tiek pie punkta Šodien, 18:37 Ostapenko gūst uzvaru trešajā setā ar 6-3 un izcīna sensacionālu uzvaru

