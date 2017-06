Fināla pretiniece Halepa: Nezinu, ko gaidīt no Ostapenko

Ostapenko ceturtdien savā 20.dzimšanas dienā sezonas otrā «Grand Slam» turnīra pusfināla mačā ar 7-6 (7:4), 3-6, 6-3 uzveica šveicieti Tīmeu Bačinski, tiekot pie vēsturiska panākuma Latvijas sportā.

Viņai pretim finālā stāsies sacensību trešā rakete Halepa, kura pāris stundu vēlāk ar rezultātu 6-4, 3-6, 6-3 apspēlēja turnīra piekto numuru Plīškovu.

«Jūtos lieliski. Ko gan citu varu teikt?» pēc pusfināla izteicās Halepa. «Jutu, ka man ir lielāka pieredze. Esmu laimīga, bet ne pilnībā aizgrābta, jo skatos uz priekšu, uz finālu.»

Halepa pusfinālu nosauca par «lielisku cīņu», kurā «svarīgs bija katrs punkts».

«Jutu, ka man ir jāskrien pēc katras bumbas, jābūt fokusētai uz katru bumbu, tāpēc esmu priecīga par savu sniegumu,» teica rumāniete, kura finālā ir jau trešajā turnīrā pēc kārtas, pēdējos 17 mačos gūstot 16 uzvaras.

«Grand Slam» finālā Halepa spēlēs otro reizi karjerā - 2014.gadā viņa Francijas atklātā čempionāta titula mačā piekāpās Marijai Šarapovai.

«Gadu laikā esmu iemācījusies daudz. Ne tikai pēc fināla, bet arī pusfināliem Vimbldonā un ASV atklātajā čempionātā,» Halepa vairākkārt uzsvēra, ka viņai palīdz pieredze un ka tagad viņa spēlē daudz labāk nekā 2014.gadā. «Zinu, kas jādara, un neko nemainīšu.»

Zīmīgi, ka ceturtdaļfinālā pret ukrainieti Jeļinu Svitoļinu Halepa atspēlējās, esot iedzinējos ar rezultātu 3-6, 1-5.

Rumāniete izteicās, ka neko daudz nezina par fināla pretinieci Ostapenko.

«Nekad neesmu spēlējusi pret viņu. Nezinu, ko gaidīt no viņas,» teica Halepa. «Redzēju nedaudz pusfināla maču. Manuprāt, viņa ir līdzīga tam, kas man stājās pretim pusfinālā, tāpēc varbūt plāns būs tāds pats. Man būs jāturpina cīnīties par katru bumbu.»

Halepa var kļūt tikai par piekto tenisisti vēsturē, kura Francijas atklātajā čempionātā triumfējusi gan junioru sacensībās, gan sieviešu vienspēlēs.

«Viņa ir daudz jaunāka par mani. Protams, viņai nav ko zaudēt,» par Latvijas sportisti teica viņas sestdienas pretiniece. «Tomēr es finālā reizi jau esmu spēlējusi un biju tuvu uzvarai. Ja šoreiz tas notiks, būs lieliski. Ja ne, man būs daudzi gadi priekšā, lai strādātu un spēlētu citos finālos.»

Fināls notiks sestdien un, visticamāk, sāksies plkst.16. To tiešraidē varēs vērot Latvijas Televīzijas (LTV) 7. kanālā.

Ostapenko ar Halepu līdz šim nekad nav tikusies.

Kā ziņots, Ostapenko un Bačinski mačs bija īpaši nozīmīgs ne tikai tāpēc, ka neviena no šīm tenisistēm iepriekš nav spēlējusi «Grand Slam» finālos, bet arī ar faktu, ka abas sportistes tieši 8.jūnijā atzīmēja dzimšanas dienu.

What a birthday for Jelena Ostapenko, makes First Grand Slam Final! #RG17 pic.twitter.com/BFPUGcliZJ— WTA (@WTA) June 9, 2017