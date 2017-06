Latvijas amatpersonas apsveic Ostapenko ar vēsturisko uzvaru

Valsts prezidents Raimonds Vējonis mikroblogošanas vietnē «Twitter» norādījis, ka Ostapenko panākumu pamatā ir neatlaidīgs darbs, raksturs un cīņas spars. «Tā ir mūsu Jeļena Ostapenko! Lepojos!» Prezidents Ostapenko paveikto nosaucis par «unikālu sasniegumu Latvijas sportā».

Raimonds Vējonis

Viens prezidents, divi apsveikumi

Latvijas tenisisti ar vēsturisko uzvaru apsveic arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK), tviterī rakstot: «Apsveicu Aļonu Ostapenko ar triumfālo uzvaru Francijas atklātajā čempionātā! Liels prieks un sasniegums Latvijai!»

Ināra Mūrniece

Ministru prezidents Māris Kučinskis atzīst, ka no šodienas Latviju var saukt arī par tenisa lielvalsti. «No sirds apsveicu Jeļenu Ostapenko ar fantastisko uzvaru #FrenchOpen!» tvīto premjers.

Māris Kučinskis

Arī Kučinska amata priekšgājēja, bijusī Ministru prezidente un pašreizējā Saeimas deputāte Laimdota Straujuma (V) tviterī pauž prieku un lepnumu par Ostapenko sasniegumu: «Latvijas meitene pārsteidza tenisa pasauli un ne tikai! Lepojamies!»

Laimdota Straujuma

Izcilajai tenisistei apsveikuma vārdus tviterī veltījuši arī vairāki Saeimas deputāti, ministri un Rīgas domnieki.

Ostapenko triumfē

Kā ziņots, 20 gadus vecā Ostapenko sestdien pārrakstīja Latvijas sporta vēsturi, triumfējot Francijas atklātā čempionāta sieviešu vienspēļu turnīrā. Spēcīgo Rumānijas tenisisti Halepu Ostapenko pieveica ar rezultātu 4-6, 6-4, 6-3.

Video

Video

SportsCenter: Jelena Ostapenko is the first unseeded woman in the Open Era to win the French Open. pic.twitter.com/kf58FVE6dm — Jim Harris (@JHarrisSports) June 10, 2017

Twitter

Twitter

Ostapenko just stood there hoisting the trophy for the entire anthem. No idea what to do and it was low-key amazing. #RG17 pic.twitter.com/l5uX1jXrFI— Jeff Donaldson (@jddtennis) June 10, 2017