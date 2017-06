IZM: Ostapenko uzvara «ir kosmoss»

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) aģentūrai LETA atzina, ka 20 gadus jaunās tenisistes sasniegums ir «prātam neaptverams» un viņš par to ir ļoti gandarīts un laimīgs.

Savukārt IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs aģentūrai LETA sacīja, ka Ostapenko uzvara «ir kosmoss». Viņš uzsvēra, ka sportistes sasniegums neizmērojami veicina Latvijas pozitīvo tēlu un atpazīstamību pasaulē. IZM amatpersona pauda gandarījumu un lielu prieku par Ostapenko triumfu.

Lai gan spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi sportistiem par uzvaru šāda veida sacensībās neparedz naudas balvas izmaksu no valsts budžeta, IZM, visticamāk, tomēr rosinās Ostapenko par šo sasniegumu piešķirt finansiālu prēmiju. Jautājums par naudas balvas piešķiršanu tenisistei varētu tikt virzīts izskatīšanai Nacionālajā sporta padomē.

Celebrating with the ones who matter the most ❤️#RG17 pic.twitter.com/AU9LdMA7kA— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017