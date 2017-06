«French Open» čempione Ostapenko pasaules rangā sasniedz rekordaugstu vietu

Pārsteidzošā Francijas atklātā tenisa čempione Jeļena (Aļona) Ostapenko no Latvijas jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, pakāpusies uz rekordaugsto 12.vietu.

Pirms divām nedēļām, kad sākās Francijas atklātais čempionāts («French Open»), Ostapenko atradās vien 47.vietā un turnīrā bija starp neizliktajām spēlētājām, tomēr sezonas otrajā «Grand Slam» turnīrā Latvijas tenisiste demonstrēja lielisku sniegumu un tajā uzvarēja, finālā ar 4-6, 6-4, 6-3 pieveicot spēcīgo rumānieti Simonu Halepu.

Ostapenko uzvara Francijas atklātajā čempionātā kļuvusi par vienu no lielākajiem sasniegumiem Latvijas sporta vēsturē. Viņa Parīzē piedalījās tikai astotajā «Grand Slam» pamatturnīrā, kā arī ir pirmā neizsētā tenisiste kopš 1933.gada, kas spējusi triumfēt Francijas atklātajā čempionātā.

Pateicoties 12.vietai pasaules rangā, tikai 20 gadus vecā Ostapenko sasniegusi Latvijas dāmu tenisistu rekordu, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Iepriekšējais Ostapenko karjeras rekords WTA rangā bija 33.vieta, ko viņa sasniedza janvāra beigās. Zīmīgi, ka pērn sezonas otrā puse Latvijas tenisistei nebija pārāk izdevusies, tāpēc viņai jāaizstāv vien 305 punkti, līdz ar to gada turpinājumā nav sagaidāms būtisks kritums rangā.

Savukārt sezonas griezumā Ostapenko pašlaik ir ceturtajā vietā, kas viņai gada beigās ļautu piedalīties sezonas noslēguma turnīrā. Lai to darītu, jāiekļūst starp astoņām labākajām šā gada tenisistēm.

Ostapenko ir jaunākā tenisiste, kas uzvarējusi šajā turnīrā kopš Ivas Majoli 1997.gadā, bet «Grand Slam» sacensībās jaunākā čempione, kopš 2006.gadā ASV atklātajā čempionātā triumfēja Marija Šarapova.

Šonedēļ pirmo reizi vēsturē uzreiz divas Latvijas tenisistes atrodas pasaules ranga pirmajā divdesmitniekā, jo 19.pozīciju ieņem līdzšinējā valsts pirmā rakete Anastasija Sevastova, kura Francijas atklātajā čempionātā aizkļuva līdz trešajai kārtai.

Ostapenko šonedēļ iecerējusi atpūsties, bet nākamais turnīrs Latvijas sportistei būs pēc divām nedēļām Īstbornā, kas risinās nedēļu pirms prestižā Vimbldonas čempionāta. Tikmēr Sevastova sāks zālāja sezonu Notingemas WTA «International» sērijas turnīrā, pirmajā kārtā spēkojoties ar amerikānieti Kristīnu Makheilu, kura ir planētas 58.rakete.

Sagaidāms, ka šis duelis notiks otrdien.

Māla sezonu Sevastova aizvadīja ļoti labi, 16 mačos gūstot 11 uzvaras.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča rangā atguvusi piecas vietas un tagad ieņem 317.pozīciju, kamēr Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe ir 1131.vietā, bet 16 gadus vecā Daniela Vismane ar trim nopelnītiem punktiem pašlaik ieņem 1225.pozīciju.

Pasaules ranga līderes godā joprojām atrodas vāciete Angelika Kerbere, kura Francijas atklātajā čempionātā piedzīvoja zaudējumu jau pirmajā kārtā un viņas pirmā pozīcija bija nopietni apdraudēta. Uz otro vietu no ceturtās pakāpusies Halepa. Ja viņa būtu pieveikusi Ostapenko, rumāniete būtu kļuvusi par pasaules ranga pirmo numuru.

Savukārt trešo vietu saglabājusi «French Open» pusfināliste Karolīna Plīškova no Čehijas, kamēr no otrās uz ceturto pozīciju noslīdējusi mātes cerības esošā pieredzējušā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura nav spēlējusi kopš uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā, turklāt šosezon vairs kortā nedosies.

Uz piekto pozīciju no sestās pakāpusies šogad lielisku sniegumu rādošā ukrainiete Jeļina Svitoliņa, kurai tagad seko Dominika Cibulkova no Slovākijas un Dānijas pārstāve Karolīne Vozņacki. Savukārt astotā joprojām ir britu sportiste Džoanna Konta, kamēr pirmo desmitnieku noslēdz pieredzējusī krieviete Svetlana Kuzņecova, bet desmitnieku noslēdz Agņeška Radvaņska no Polijas.

Tikmēr pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Garvinje Mugurusa no Spānijas šogad turnīrā cieta zaudējumu astotdaļfinālā, tāpēc pēc punktu neaizstāvēšanas viņa pasaules rangā no piektās vietas nokritusi uz 15.pozīciju.

WTA dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies uz 33.vietu, kas ir atkārtots viņas karjeras rekords. Tikmēr Marcinkēviča pakāpusies uz 178.vietu, kamēr Sevastova atrodas 183.pozīcijā.

