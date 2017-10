Ostapenko atzīta par šogad visvairāk progresējušo tenisisti pasaulē

Ostapenko gadu sāka reitinga 44.pozīcijā, uz brīdi viņa noslīdēja uz 71.vietu, taču šobrīd Latvijas vadošā tenisiste ir pasaules septītā rakete. Tik augsta vieta ir valsts rekords, jo savulaik Larisa Neilande spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai, bet vīriešu konkurencē Ernests Gulbis līdz 10.vietai.

20 gadus vecā Ostapenko šovasar pārsteidza tenisa pasauli, kļūstot par Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju, kas ir viens no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē. Šis viņai bija pirmais tituls karjerā pieaugušo konkurencē, turklāt panākums tika gūts prestižajā «Grand Slam» sērijas turnīrā.

Ostapenko ir viena no astoņām tenisistēm, kuras šogad uzvarējušas vismaz divos WTA turnīros. Latvijas sportiste septembrī palika nepārspēta arī Seulas WTA «International» sacensībās.

Šogad Ostapenko aizvadījusi 26 trīs setu mačus, kuros viņa izcīnījusi 19 uzvaras. Nevienai citai tenisistei pasaulē šogad nav tik daudz panākumu trīs setu spēlēs.

Congratulations to Most Improved Player of the Year Jelena Ostapenko --> https://t.co/s2mf82zobJ pic.twitter.com/BzuqjTxICv— WTA (@WTA) October 20, 2017