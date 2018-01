Sevastova Brisbenas turnīra pusfinālā piekāpjas Sasnovičai

Sasnoviča kļuvusi par pirmo kvalifikāciju pārvarējušo tenisisti, kura iekļuvusi Brisbenas turnīra finālā. Šis pasaules ranga 88.raketei ir karjeras lielākais sasniegums.

Tikmēr Sevastova «Premier» kategorijas sacensību finālā līdz šim tā arī vēl nekad nav spēlējusi. Abām tenisistēm šis bija pirmais savstarpējais mačs vēsturē.

Abas sportistes aizvadīja ļoti līdzvērtīgu pirmo setu, bet pirmā pie breika tika Sasnoviča, kura sestajā geimā izvirzījās vadībā ar 4-2. Tomēr uzreiz nākamajā geimā Sevastova atbildēja ar to pašu un turpinājumā panāca izlīdzinājumu. Pirmā seta turpinājumā neviena no sportistēm breikbumbas neieguva. 12.geimā Sasnoviča pie Latvijas tenisistes serves izvirzījās vadībā ar 30:0 un nebija tālu no uzvaras setā, tomēr Sevastova ar veiksmīgām servēm atspēlējās un noveda cīņu līdz taibreikam.

Taibreikā sākumā tenisistes cīnījās līdzvērtīgi, bet pēc tam iniciatīva pārgāja Sasnovičas pusē, kurai izdevās gūt panākumu ar 7:3. Līdz ar to Sevastova šajā turnīrā pirmo reizi bija cietusi zaudējumu setā.

Pēc pirmā seta Sasnoviča pieprasīja medicīnisko pārtraukumu un devās uz ģērbtuvēm, tomēr pēcāk atgriezās kortā un spēja maču turpināt, lai gan nebija skaidrības, kas viņai atgadījies. Arī otrajā setā abas laukumā esošās spēlētājas izcēlās ar labām servēm, tikai retu reizi kādai no viņām tiekot pie breika iespējām.

Sestajā geimā Sevastova ieguva divas breikbumbas, bet tās neizmantoja, kamēr sekmīgu sniegumu demonstrējošā Sasnoviča izmantoja vienīgo breikbumbu devītajā geimā, panākot 5-4. Līdz ar to baltkrieviete varēja servēt par uzvaru šajā spēlē, ko viņa veiksmīgi arī paveica.

Patlaban 27 gadus vecā Sevastova pasaules rangā atrodama 16.pozīcijā, tomēr jau vairākas dienas zināms, ka pirmdien viņa būs vismaz vienu pozīciju augstāk, atkārtojot savas karjeras rekordu. Savukārt triumfējot Brisbenā, viņa būtu pakāpusies pat uz ranga 12.vietu. Tikmēr četrus gadus jaunākā Sasnoviča rangā ir 88.pozīcijā, bet šo gadu sākusi ļoti veiksmīgi un nākamnedēļ viņa pirmo reizi ielauzīsies ranga labāko sešdesmitniekā.

Par iekļūšanu pusfinālā Sevastova nopelnīja 185 WTA ranga punktus un 54 200 ASV dolāru naudas balvu.

Turnīrā ar septīto numuru izliktā Sevastova WTA «Premier» sērijas turnīru pusfinālā spēlēja trešo reizi, bet finālā nav iekļuvusi vēl ne reizi. Viņa līdz šim spēlējusi četros līmeni zemākos WTA «International» sērijas turnīru finālos, izcīnot divus titulus, bet divas reizes izšķirošajos mačos zaudējot. Tikmēr Sasnovičai šis ir veiksmīgākais individuālais turnīrs karjerā, jo viņa augstāk par WTA «International» sērijas pusfināliem līdz šim nebija tikusi.

Latvijas tenisiste Brisbenā līdzšinējos trīs mačos nebija zaudējusi nevienu setu, savukārt Sasnoviča pamatturnīrā visos trīs iepriekšējos mačos bija parādījusi raksturu, atspēlējot viena seta deficītu.

Savā jaunās sezonas pirmajā mačā Sevastova svētdien ar rezultātu 6-1, 6-3 pārspēja titulēto austrālieti Samantu Stosuru, kura WTA rangā ieņem 41.vietu, bet otrdien otrajā kārtā ar rezultātu 6-2, 6-1 uzvarēja pasaules 37.raketi Soranu Kirstju no Rumānijas.

Tikmēr ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste ar 6-2, 6-4 uzvarēja ranga 53.raketi Aleksandru Kruniču no Serbijas.

Savukārt Sasnoviča Brisbenas turnīru sāka vēl no kvalifikācijas, kurā pārvarēja trīs kārtas, kur gan neviena pretiniece nebija no ranga labāko simtnieka.

Pamatturnīra pirmajā mačā baltkrieviete ar 1-6, 6-3, 7-5 uzvarēja francūzieti Kristinu Mladenoviču, kura ir planētas 11.rakete, kam sekoja panākums ar 1-6, 7-6 (7:2), 6-3 pret ranga 34.pozīcijā esošo igaunieti Aneti Kontaveitu, bet ceturtdaļfinālā ar 3-6, 6-2, 6-3 tika uzvarēta francūziete Alizē Kornē, kura ir ranga 38.vietā.

Sasnoviča 2016.gada izskaņā pasaules rangā bija 121.vietā, bet pērn viņai izdevās nostiprināties labāko simtniekā, jūnijā sasniedzot savu karjeras rekordu, rangā tobrīd esot 85.vietā, bet gadu noslēdzot divas pozīcijas zemāk. Kopumā viņa iepriekšējā sezonā izcīnīja 34 uzvaras 60 spēlēs, labāko rezultātu sasniedzot aprīlī Šveicē, kur aizkļuva līdz Bīles WTA «International» turnīra pusfinālam. Vēl reizi viņa tik tālu tika arī 2015.gadā turnīrā Seulā, taču finālā WTA turnīros nekad nebija bijusi.

Krietni lielākus panākumus Sasnoviča pērn guva ar Baltkrievijas izlasi, ar kuru aizkļuva līdz Federāciju kausa finālam, tajā sīvā cīņā Minskā ar 2-3 zaudējot ASV izlasei. Finālā Sasnoviča izcīnīja vienu uzvaru divos vienspēļu mačos, kā arī duetā ar Arinu Sabaļenku cieta neveiksmi izšķirošajā dubultspēlē.

Sasnoviča nu guvusi piecas uzvaras pār TOP20 spēlētājām.

Iepriekšējo sezonu Sevastova sāka Šeņdžeņas WTA «International» turnīrā, pirmajā kārtā neizmantodama divas mačbumbas un ciezdama zaudējumu čehietei Kristīnai Plīškovai, līdz ar to viņai šonedēļ bija jāaizstāv tikai viens WTA ranga punkts. Gan 2016., gan 2017.gadā Latvijas tenisiste līdz Austrālijas atklātajam čempionātam palika bez uzvarām.

Sevastova 2017.gadu sāka WTA ranga 34.pozīcijā un iepriekšējā sezonā triumfēja Maljorkas WTA «International» turnīrā, kas viņai bija otrais WTA tituls karjerā, kā arī vēl divos turnīros aizkļuva līdz pusfinālam.

Savukārt «Grand Slam» sacensībās labākais sasniegums viņai bija iekļūšana ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā, kas turklāt tika paveikts otro gadu pēc kārtas. Oktobrī viņa sasniedza sev rekordaugsto 15.vietu WTA rangā, bet šobrīd ieņem 16.pozīciju.

2017.gada sezonā Sevastova izcīnīja 37 uzvaras WTA pamatturnīros, bet pirms tam viņas rekords bija 21 panākums vienā sezonā. WTA ranga divdesmitniekā viņa debitēja pērn maijā.

Sevastovai šī bija debija Brisbenas turnīrā, kamēr Sasnoviča tajā piedalās trešo reizi, pirmajos divos piegājienos nepārvarot kvalifikāciju.

Sevastova bija ietrāpījusi vājākajā pusfināla pārī, jo otrā zara pusē cīņu turpina divas ranga pirmā desmitnieka tenisistes - finālā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar pasaules ceturto raketi Karolīnu Plīškovu no Čehijas vai divas pozīcijas zemāk esošo ukrainieti Jeļinu Svitoliņu.

Sevastova piedalījās arī šī turnīra dubultspēļu sacensībās, kur pārī ar vienspēlēs pieveikto Kirstju pirmajā kārtā ar rezultātu 1-6, 2-6 piekāpās ukrainietei Ludmilai Kičenokai un japānietei Makoto Ninojimai. Sākotnēji viņa un Kirstjai nebija paredzēta dalība dubultspēļu sacensībās, bet viņas pie šādas iespējas tika, jo savainojuma dēļ nevarēja spēlēt spāniete Karla Svaresa-Navarro.

Turnīrs Brisbenā notiek uz cietā seguma un tajā ar pirmo numuru bija izlikta spāniete Garvinje Mugurusa, kura traumas dēļ nepabeidza otrās kārtas cīņu. Mugurusa līdz ar to pirmdien zaudēs pasaules ranga otro pozīciju, jo viņu apsteigts dāniete Karolīna Vozņacki, kamēr pirmā paliks Simona Halepa no Rumānijas.