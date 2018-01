Svitoļina Brisbenas turnīra finālā sagrauj Sevastovas pāridarītāju Sasnoviču

Ukrainas tenisiste Jeļina Svitoļina svētdien triumfēja Brisbenas WTA «Premier» sērijas turnīrā, kamēr planētas pirmā rakete Simona Halepa no Rumānijas uzvarēja Šeņdžeņas WTA «International» sacensībās, bet vīriem sacensībās Indijā pirmo titulu trīs gadu laikā izcīnīja franču veterāns Žils Simons.

Planētas sestā rakete Svitoļina, kura šajā turnīrā bija izlikta ar trešo numuru, finālā 65 minūšu laikā ar rezultātu 6-2, 6-1 sagrāva Baltkrievijas tenisisti Aļaksandru Sasnoviču, kura pirms tam pusfinālā bija uzvarējusi Latvijas otro raketi Anastasiju Sevastovu.

Sasnoviča rangā ieņem 88.pozīciju un šo turnīru sāka no kvalifikācijas. Brisbenas WTA «Premier» turnīra fināls viņai ir lielākais sasniegums individuālajās sacensībās karjerā, bet pērnā gada beigās viņa palīdzēja Baltkrievijas izlasei arī Federāciju kausa finālā.

Svitoļina šajā spēlē četras reizes lauza pretinieces servi, kamēr pati savas nosargāja neskartas.

Uzvara Svitoļinai ļaus nākamnedēļ pakāpties uz WTA ranga ceturto pozīciju un viņa Austrālijas atklātajā čempionātā būs izlikta ar ceturto numuru.

Ar pieciem tituliem Svitoļina pērn bija uzvarām bagātākā tenisiste WTA tūrē. Karjeras laikā viņa izcīnījusi desmit WTA titulus.

Latvijas tenisiste Sevastova šajā turnīrā aizkļuva līdz pusfinālam, kurā ar rezultātu 6-7 (3:7), 4-6 zaudēja Sasnovičai.

Tikmēr mazāk prestižā Šeņdžeņas WTA «International» sērijas turnīrā finālā Halepa ar rezultātu 6-1, 2-6, 6-0 pārspēja čehieti Kateržinu Sinjakovu, kura rangā ieņem 47.pozīciju.

Halepai šonedēļ izdevās nosargāt ranga līderpozīciju, kaut viņas pozīciju varēja apdraudēt spāniete Garvinje Mugurusa un dāniete Karolīna Vozņacki. Dānijas sportiste sestdien aizkļuva līdz finālam Oklendas WTA «International» sērijas turnīrā un svētdien titula mačā tiksies ar vācieti Jūliju Gērgesu. Viņa nākamnedēļ būs ranga otrajā vietā, apsteidzot Mugurusu.

Halepai šis bija 17. WTA tituls karjerā. Iepriekšējā sezonā viņa triumfēja Madrides WTA «Premier» turnīrā, kā arī spēlēja Francijas atklātā čempionāta finālā, kurā atzina Latvijas zvaigznes Aļonas Ostapenko pārākumu.

Latvijas pirmā rakete un WTA ranga septītās pozīcija īpašniece Ostapenko šī turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 1-6, 4-6 zaudēja čehietei Kristīnai Plīškovai.

Tikmēr vīri sestdien Indijā noskaidroja čempionu Punes «ATP World Tour 250» sērijas turnīrā, finālā 33 gadus vecajam Simonam ar 7-6 (7:4), 6-2 apspēlējot DĀR tenisistu Kevinu Andersonu, kurš bija izlikts ar otro numuru.

Simons šobrīd ATP rangā ir vien 89.pozīcijā un titulus nebija guvis kopš 2015.gada sacensībām Marseļā, savukārt Andersons pērn sensacionāli sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta finālu.

«Šī ir pirmā reize, kad spēju pieveikt viņu. Joprojām nezinu, kā es to paveicu,» pauda Simons. Francūzis turnīra gaitā uzveica visus tenisistus, kuri bija izlikti ar pirmajiem trīs numuriem, jo pirms tam otrajā kārtā pārspēja pērno čempionu Roverto Bautistu Agutu no Spānijas, kurš šoreiz bija saņēmis trešo numuru, bet pusfinālā uzvarēja arī ar pirmo numuru izlikto pasaules sesto raketi Marinu Čiliču no Horvātijas.

2017.gadā Simons pirmoreiz kopš 2005.gada izkrita ārpus pasaules ranga piecdesmitnieka, bet, izcīnot 13.ATP titulu karjerā, viņš nākamnedēļ pietuvosies, lai atgrieztos šajā zonā.