Ostapenko sparinga partneris Juška: Lielajā karstumā ir grūtāk kontrolēt bumbu

«Australian Open» trešās kārtas mačā pasaules 7. rakete Ostapenko spēkosies ar Igaunijas vadošo tenisisti Kontaveitu, kura WTA reitingā patlaban ieņem 33. pozīciju. Duelis varētu sākties ap plkst. 21 pēc vietējā laika, bet pēc Latvijas laika piektdien ap plkst. 12.

20 gadus vecā Ostapenko ar Kontaveitu iepriekš ir tikusies 2015. gadā turnīrā Lielbritānijā, kad ar rezultātu 6-1, 6-2 uzvaru izcīnīja šobrīd 22 gadus vecā Igaunijas tenisiste.

«Ja salīdzina ar Aļonu, Kontaveitai nav izteiktas stiprās puses, bet viņa spēlē ļoti stabili. Viņa visos spēles aspektos ir līdzīga, nav izteiktas vājās puses. Taču viņai arī nav īsti tādu ieroču, ar ko pretinieci apspēlēt. Viņa ir ļoti izturīga psiholoģiski, skrien un cīnās par katru bumbu, neatkarīgi no rezultāta.

Rezultāts var būt 0-5, bet no malas to neredzēs, jo emocijas viņa neizrāda. Aļonai būs jāspēlē droši un ar vēsu galvu,» pastāstīja Juška, kurš ir uz vietas Melburnā kopā ar Ostapenko mammu un treneri Jeļenu Jakovļevu. Viņiem palīdz arī pieredzējušais austrāliešu treneris Deivids Teilors, ar kuru pagājušā gada beigās tika panākta sadarbība uz 15 nedēļām.

Kontaveita pērn vasarā sasniedza karjeras rekordu WTA rangā, ierindojoties 27. vietā, savukārt Ostapenko patlaban atrodas Latvijai rekordaugstajā 7. vietā.

«Ja skatāmies uz pirmo spēli, Aļona spēlēja ļoti savākti un droši. Ar katru spēli sniegums uzlabojas. To apliecina serve - ja pirms tam bija 39%, tad tagad svārstās 45-60%, kas ir liels progress viņas spēlē, par ko daudzi jau runā. Galvenais ir koncentrēties visas spēles garumā. Nedrīkst pretiniecei pasniegt dāvanas. Manā skatījumā Kontaveitai nav [ieroču], ar ko uzvarēt, vienīgi Aļona var pieļaut daudz kļūdu, līdz ar to viss būs atkarīgs no viņas pašas snieguma,» uzskata Juška.

Austrālijā šobrīd ir vasara, līdz ar to sacensības norisinās lielā karstumā. Augstā gaisa temperatūra ir ne tikai fizisks apgrūtinājums, bet tā tenisistiem ietekmē arī tehniskas spēles nianses.

«Ir karsts! Mums labā ziņa, ka Aļona spēlēs rīt vakarā, līdz ar to lielais karstums būs nogājis nost. Karstumā ir grūti spēlēt ne tikai augstās temperatūras dēļ, bet arī bumbu ir grūtāk kontrolēt. Līdz ar to arī raketes stīgas velk stiprāk par 1-1,5 kilogramiem. Ar to ir ļoti grūti tikt galā, tāpēc turnīrā ir arī vairāki pārsteigumi,» sacīja Juška.

Ostapenko turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-1, 6-4 uzvarēja 17 gadus vecāku pretinieci - pieredzējušo itālieti Frančesku Skjavoni, bet otrajā kārtā trešdien ar 6-3, 3-6, 6-4 izdevās pārspēt ķīnieti Jinjinu Duaņu.