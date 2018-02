Lejnieks: Ostapenko un Sevastova grib uzvarēt. Par naudu to nenopirksi

Latvijas dāmu tenisa izlase ceturtdien nodrošināja pirmo vietu D apakšgrupā un sasniedza Tallinā notiekošā «Fed Cup» Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīra fināla kārtu.

Ostapenko, Sevastova, Diāna Marcinkēviča un Daniela Vismane ceturtdien izcīnīja panākumu ar 2-1 pār Poliju, bet dienu iepriekš ar tādu pašu rezultātu izdevās uzveikt Turciju.

Piektdien Latvijas izlase D apakšgrupas noslēdzošajā mačā spēkosies ar Austriju. Savukārt sestdien fināla kārtā būs jācīnās pret labāko vienību no A apakšgrupas, kurā ir Serbija, Gruzija un Bulgārija.

«Man šķiet ir redzams, ka mēs paši sevi uzņemam Tallinā. Paši zinājām, ko mēs gribam, kā mēs braucam, kā visu organizējam. Primārais ir maksimāli rūpēties par spēlētājām. Ir ņemta vērā iepriekšējo gadu pieredze, lai novērstu traucēkļus,» pastāstīja Lejnieks.

«Aļonai ir līdzi mamma [Jeļena Jakovļeva], kura izlasē ir kā otrā trenere. Anastasijai ir draugs un treneris līdzi [Ronalds Šmits], Diānai tēvocis, bet Danielai trenere Daiga Juška. Tas kolektīvs ir optimāls, lai visi justos komfortabli. Tas ir pats svarīgākais,» uzsvēra LTS ģenerālsekretārs.

«Biju uzaicinājis sparinga partneri Ronaldu Grīnvaldu. Treniņa nolūkos bija vajadzīgs palīgs. Andim Juškam [izlases kapteinis un ikdienā arī Ostapenko sparinga partneris] tas būtu par daudz. Viņam jāvada treniņi. Daudz labāk, ka viņš var koncentrēties no malas. Izlasē tā nav viņa funkcija. Viņam jārunā ar spēlētājām. Ar šo izlasi varam izdarīt lielu blīkšķi, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Tas ir mūsu pienākums,» sacīja Lejnieks.

«Pozitīvi, ka cilvēki ir pavilkušies. Bija atbraukuši kādi 150-200 līdzjutēji. Tā interese un ažiotāža ir liela. Ja tās būtu brīvdienas, noteikti būtu atbraukuši vēl vairāk fani. Mēs vēl neesam hokeja pasaules čempionāts, kuru laikā līdzjutēji ņem atvaļinājumus,» smejot teica LTS ģenerālsekretārs.

«Bez sponsoriem mēs nevarētu šo visu noorganizēt. Liels paldies, ka ir tādi atbalstītāji. Tas ļoti palīdz. Mums ir labāki priekšnosacījumi. Galvenais, kas man patīk - ir gan LTS sponsori, gan atsevišķi atbalstītāji tieši šim pasākumam, kam kopā ir viens mērķis - tikt uz pārspēlēm un tad jau skatīsimies tālāk.»

«Griestus sev neliksim. Medijos jau raksta, kā Baltkrievija nospēlēs bez Viktorijas Azarenkas [bijusī pasaules ranga līdere]? Mums ir abas līderes, labs trešais numurs un talantīgs ceturtais numurs. Mums tiešām ir komanda, meitenēm savā starpā nav nekādas problēmas,» piebilda Lejnieks.

Igaunijas izlases kapteinis Mārtens Tamla intervijā laikrakstam «Õhtuleht» paudis vilšanos, ka šā brīža valsts otra labākā tenisiste Kaija Kanepi, kura pasaules rangā ieņem 66. vietu, atteikusies spēlēt izlasē naudas dēļ, pieprasot 100 000 eiro prēmiju. Tāpat viņš salīdzinot izteicās, ka Ostapenko un Sevastova par dalību «Fed Cup» saņemšot 30 000 eiro honorāru.

«Tas, ko igauņu kapteinis dzirdējis ir no sērijas - viena tante teica. Būsim reāli - katra dalība izlasē prasa pūles no spēlētājiem. Hokejā un basketbolā ir jāsedz līgumu apdrošināšana. Mūsu gadījumā ir līdzīgi. Nosacījumi - vai tas ir daudz vai maz, nav vairs manā ziņā par to spriest. Mums ir savstarpēja vienošanās, par ko es nerunāšu. Ja spēlētājas par to kādreiz runās, tad lūdzu. Galvenais nav nauda, bet mērķis,» norādīja Lejnieks.

Atšķirībā no WTA un ITF turnīriem turnīriem, «Fed Cup» sacensībās spēlētājas nesaņem ne reitinga punktus, ne naudas balvas. «Federāciju kauss ir prestižs. Aļonas gadījumā - viņa ir spēlējusi olimpiskajās spēlēs un pārstāvējusi Latvijas izlasi «Fed Cup» visus iepriekšējos gadus, kopš 16-17 gadu vecuma,» sacīja LTS ģenerālsekretārs.

«Anastasijas gadījumā ir savādāk. Viņa izlasē nebija spēlējusi kopš 2010. gada, taču karjerā bija liela pauze [pusotrs gads savainojumu dēļ]. Bija jautājums pērn - vai viņa spēlēs? Taču šogad viņa definēja - jā, es gribu spēlēt! Viņas abas un Latvijas izlase kopumā grib uzvarēt. Par naudu to nenopirksi. Piemēram, pat ja Kanepi samaksātu 100 000 eiro, kas gan garantētu, ka ar viņu sastāvā Igaunija uzvarētu Lielbritāniju? Vēlmi nevar nopirkt,» uzskata Lejnieks.

Federāciju kauss («Fed Cup») ir pasaulē lielākās sieviešu tenisa izlašu sacensības, kuras norisinās jau kopš 1963. gada. Ideja par Federāciju kausu radusies jau 1919. gadā, kad amerikāņu tenisa spēlētāja Hazela Hotkisa Veightmana (Hazel Hotchkiss Wightman) nāca klajā ar sieviešu sacensību konceptu.

1995. gadā Federāciju kausa nosaukumu nomainīja uz īsāku – šobrīd tas tiek dēvēts par «Fed Cup», kurš pasaulē norisināsies jau 53. reizi. Līdzīga tipa turnīrs vīriešiem ir Deivsa kauss («Davis Cup»).