Sevastova: Divu gadu pauze karjerā nākusi par labu

Kaut arī Sevastova savas dzīves lielāko daļu pavada ārzemēs, viņa ar prieku brīvajā laikā vismaz vienreiz vai divreiz gadā atgriežas dzimtajā pilsētā Liepājā. Karjeras laikā viņai bijuši kāpumi un kritumi. 2013. gadā Sevastova uz teju diviem gadiem pārtrauca profesionālas tenisistes gaitas. Sakopojot domas, pārvarot psiholoģiskas problēmas un atlabstot no savainojumiem, Sevastova atkal ir atpakaļ lielajā sportā. Par to viņa ir pateicīga savam dzīvesbiedram un vienlaikus arī trenerim - Ronaldam Šmitam no Austrijas.