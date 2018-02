Viljamsa un Federers iegūst «Laureus» gala labāko sportistu balvas

«Laureus» gada labākā sportista balvu šā brīža pasaules vīru tenisa pirmā rakete ieguva piekto reizi. Iepriekš šveicietis to saņēma četras reizes pēc kārtas laika posmā no 2005. līdz 2008. gadam.

Federeram šoreiz tika balva arī par gada labāko atgriešanos. Viņš pērn pēc četru gadu pārtraukuma izcīnīja uzvaru «Grand Slam» turnīrā, triumfēdams vispirms Austrālijas atklātajā čempionātā un pēc tam arī Vimbldonā.

Savukārt Viljamsa pie «Laureus» gala labākās sportistes balvas tikusi ceturto reizi karjerā - 2018., 2016., 2010. un 2003. gadā. Titulētā amerikāņu tenisiste pērn uzvarēja Austrālijas atklātajā čempionātā, bet turpmāko sezonu grūtniecības dēļ izlaida.

Par izciliem sasniegumiem balvu saņēma Itālijas A sērijas futbola čempionāta komandas «AS Roma» ilggadējais kapteinis Frančesko Toti, kurš pērn lika punktu savai karjerai, kuras laikā viņš pārstāvēja vienīgi «AS Roma» klubu. 2006. gadā Toti ar Itālijas izlasi izcīnīja Pasaules kausu.

Tikmēr piedzīvojumu sporta balvu saņēma franču burātājs Armēls Lukleahs, labākās komandas balvu saņēma Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta vadošā vienība «Mercedes», bet par labāko paraolimpieti tika atzīts šveicietis Marsels Hugs.

The Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability is Marcel Hug#Laureus18 pic.twitter.com/3dvG8yjgh6— #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018