Sevastova Indianvelsas turnīra astotdaļfinālā piekāpjas titulētajai Viljamsai

Līdz ar to Sevastova šo turnīru noslēgusi ar 120 WTA ranga punktiem, kas viņai ļaus nostabilizēties pasaules ranga labāko divdesmitniekā.

Pirmajos trijos mača geimos tenisistes nespēja nosargāt savu servi, bet viena breika pārsvaru ieguva Sevastova, kura spēja panākt 4-2. Tomēr Viljamsa šo breiku atspēlēja astotajā geimā, turklāt divus geimus vēlāk, servējot Latvijas pārstāvei, amerikāniete ieguva setbumbu, ko gan Sevastova atspēlēja.

Līdz ar to pirmais sets tika noslēgts taibreikā, kur tenisistes cīnījās ļoti līdzvērtīgi, bet uzvaru tajā ar 8:6 guva Viljamsa.

Arī otro setu labāk iesāka Sevastova, kura, laužot pieredzējušās pretinieces servi, izvirzījās vadībā ar 3-0, bet pārsvaru atkal neizdevās noturēt. Piektajā geimā Viljamsa breiku atspēlēja, bet pēc tam vēlreiz Latvijas sportistes servi lauza devītajā geimā un guva panākumu setā ar 6-4, izcīnot uzvaru arī visā mačā.

Tādējādi Viljamsa sasniegusi šī turnīra ceturtdaļfinālu, kur viņa tiksies ar sacensību 27.numuru Karlu Svaresu Navarro no Spānijas.

Sevastova izlaida sacensību pirmo spēļu kārtu, turnīru ievadot no otrās. Tajā Latvijas tenisiste izcīnīja panākumu 6-2, 2-6, 6-1 pret 2016.gada Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Pudžu no Puertoriko. Savukārt nākamajā sacensību etapā Sevastova tika galā ar Vācijas sportisti Jūliju Gērgesu - 6-3, 6-3.

Sevastova pašlaik ir planētas 20.rakete, bet Indianvelsas turnīrā viņa bijaizlikta ar 21.numuru. Venusa Viljamsa savukārt sacensībās izlikta ar astoto numuru, kas arī atbilst viņas pozīcijai WTA rangā.

Arī Viljamsa izlaida sacensību pirmo kārtu un sāka tās no otrās. Tajā amerikāniete ar 6-3, 6-4 uzveica rumānieti Soranu Kirstju, bet nākamajā kārtā ar identisku rezultātu pārspēja savu māsu Serēnu, kurai šīs ir atgriešanās sacensības WTA tūrē.

Viljamsa savas karjeras laikā izcīnījusi 49 WTA titulus, kā arī 2002.gadā viņa ierindojās pirmajā pozīcijā WTA sieviešu rangā. 37 gadus vecā tenisiste vienspēlēs uzvarējusi septiņos «Grand Slam» turnīros - piecreiz Vimbldonā un divas reizes ASV atklātajā čempionātā. Ieskaitot arī dubultspēles, amerikāniete tikusi pie 23 «Grand Slam» tituliem, turklāt viņa ir četrkārtēja olimpiskā čempione.

Savas karjeras laikā Viljamsa pasaules ranga līdere bijusi 11 nedēļas.

Viljamsai 2011.gadā tika konstatēts Šēgrēna sindroms (eksokrīno dziedzeru autoimūns bojājums), tāpēc viņa pusgadu nespēlēja. Tas bija iemesls, kāpēc viņa WTA rangā atradās ļoti zemu, bet 2015.gadā viņa spēja 35 gadu vecumā atgriezties pasaules ranga labāko desmitniekā.

Šosezon vecākajai no māsām Viljamsām kortā nav klājies pārāk labi, turklāt viņa arī startējusi maz. Sezonas pirmajā turnīrā Sidnejā viņa cieta neveiksmi jau pirmajā mačā, turklāt no sezonas pirmā «Grand Slam» turnīra - Austrālijas atklātā čempionāta - viņa arī izstājās jau pirmajā kārtā, lai gan bija izlikta ar pirmo numuru.

Pēc tam Viljamsa sacentās Federāciju kausa ceturtdaļfinālā, kopā ar māsu palīdzot ASV izlasei sasniegt pasaules grupas pusfinālu. Šo sacensību ietvaros Venusa aizvadīja savu 1000.maču karjerā.

Pašlaik 27 gadus vecā Sevastova pret Viljamsu karjeras laikā līdz šim bija cīnījusies vienreiz - 2016.gada ievadā Gaosjunas WTA sacensību ietvaros uzvaru 7-5, 6-2 guva amerikāniete, kura turklāt pēcāk triumfēja arī visā turnīrā.

Tikmēr Sevastova šo sezonu sāka atzīstami, aizkļūstot līdz pusfinālam gada pirmajā turnīrā Brisbenā, tomēr pēc tam tik sekmīgs turpinājums nesekoja. Pagājušajā mēnesī viņa vēl tika līdz astotdaļfinālam Dohas WTA «Premier» sacensībās, piekāpjoties vēl tā brīža otrajai raketei Simonai Halepai no Rumānijas.

WTA tūres ietvaros Sevastova šosezon guvusi astoņas uzvaras 14 spēlēs.

Sevastova Indianvelsā spēlēja sesto reizi, tomēr pamatturnīrā vien trešo reizi. Pērn viņa arī sacensības sāka no otrās kārtas, bet uzreiz cieta neveiksmi, līdz ar to Latvijas sportiste bez pamatturnīru uzvarām tur bija kopš 2011.gada.

Savukārt Viljamsa tikai 2016.gadā izbeidza Indianvelsas turnīra boikotu. 2001.gadā viņai pusfinālā bija jātiekas ar māsu Serēnu, bet vecākā no māsām Viljamsām veselības likstu dēļ atteicās no cīņas aizvadīšanas vien dažas minūtes pirms spēles sākuma. Pēcāk Serēna izcīnīja titulu, bet finālā viņa tika izsvilpta, kas mudināja abas māsas uz kādu laiku atteikties no dalības šajā turnīrā. S.Viljamsa turnīrā atgriezās 2015.gadā, kamēr Venusa to izdarīja gadu vēlāk.

Svētdien zaudējumu Indianvelsas turnīra trešajā kārtā piedzīvoja Latvijas dāmu pirmā rakete Aļona Ostapenko. Ar sesto numuru izliktā sportiste ar rezultātu 3-6, 3-6 zaudēja horvātietei Petrai Martičai, kura ir pasaules 51.rakete.

Ostapenko ar Sevastovu piedalījās arī Indianvelsas dubultspēļu turnīrā, kur gan piedzīvoja zaudējumu jau pirmajā kārtā, ar 2-6, 3-6 piekāpjoties ar otro numuru izliktajām taivānietēm Kaičeņai un Latišai Čanām.

Sacensības Indianvelsā tiek sauktas arī par sezonas piekto «Grand Slam» turnīru, tam ilgstot pusotru nedēļu un pirmajām 32 sportistēm pirmo kārtu saņemot brīvu.