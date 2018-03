Ostapenko satiek boksa leģendu Maiku Taisonu

Ostapenko naktī uz pirmdienu (Latvijas laiks) piedzīvoja zaudējumu prestižā Indianvelsas WTA «Premier Mandatory» tenisa turnīra trešās kārtas mačā, ar rezultātu 3-6, 3-6 atzīstot Horvātijas pārstāves Petras Martičas pārākumu.

Latvijas tenisiste sociālajos tīklos publicējusi bildi, kur viņa ir kopā ar vienu no visu laiku slavenākajiem pasaules bokseriem Maiku Taisonu. Pašlaik 51 gadu vecais amerikānis savulaik bija smagsvaru čempions. Taisons karjerā aizvadīja 58 cīņas, no kurām 50 viņš noslēdza ar uzvaru, bet 44 panākumus guva ar pretinieka nokautu.

Kaut arī turnīrs Indianvelsā noslēdzās agrāk nekā cerēts, Ostapenko saglabā izredzes nākamnedēļ sasniegt jaunu savas karjeras un arī Latvijas tenisa rekordu, pasaules rangā pakāpjoties no 6. uz 5. pozīciju. Tas izdosies, ja amerikāniete Venusa Viljamsa nekļūs par Indianvelsas turnīra čempioni.

Venusa Viljamsa astotdaļfinālā pārspēja Latvijas tenisisti Anastasiju Sevastovu, bet tagad jau sasniegusi Indianvelsas turnīra pusfinālu, kur viņai sestdien pretī stāsies Darja Kasatkina no Krievijas.

First ever boxing session today, had so much fun and enjoyed it a lot 💪🥊☺️

I’m huge fan of Mairis and good luck in next fight Champ! @BriedisMairis pic.twitter.com/bXt11iW93C— Jelena Ostapenko (@JelenaOstapenk8) February 26, 2018