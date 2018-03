Sevastova prestižā Maiami turnīra ievadā apspēlē francūzieti Kornē

Par otrās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnījusi 65 WTA ranga punktus, bet šī turnīra trešo kārtu viņa sasniegusi pirmo reizi karjerā. Tāpat viņa jau garantējusi 47 170 ASV dolāru prēmiju.

Trešajā kārtā Sevatova tiksies ar 14.numuru izlikto amerikānieti Medisonu Kīzu vai kādreizējo ranga līderi Viktoriju Azarenku no Baltkrievijas.

Maču Sevastova uzsāka ar dominējošu sniegumu, divas reizes pēc kārtas laužot Kornē servi un panākot 3-0. Turpinājums Latvijas tenisistes izpildījumā gan nesekoja un sniegumā iestājās kritums, jo nākamajā geimā francūziete spraigā cīņā vienu breiku atspēlēja, bet astotajā geimā to paveica vēlreiz, panākdama neizšķirtu 4-4.

Tomēr Sevastova neapmulsa un nākamajā geimā, servējot Kornē, viņa uzvarēja visās četrās izspēlēs, ļoti pārliecinoši laužot pretinieces servi. Līdz ar to Latvijas pārstāve varēja servēt par uzvaru pirmajā setā. Desmitā geima sākumā gan viņai diez ko neveicās ar pirmo servi, bet Francijas tenisiste tika pie trim breikbumbām un pēdējo no tām izmantoja, vēlreiz panākdama neizšķirtu.

Laukumā starp abām tenisistēm bija vērojama ļoti līdzvērtīga cīņa. Lai arī 11.geimā Kornē pie savas serves panāca 40:0, taču Sevastova otro reizi šajā spēlē pamanījās atspēlēties un iegūt breiku, tādējādi viņa arī otro reizi varēja servēt par uzvaru setā. To viņa šoreiz arī veiksmīgi izdarīja, uzvarot pirmo setu ar 7-5.

Arī otro setu Sevastova uzsāka veiksmīgi - pirmajā geimā viņa neizmantoja vienu breikbumbu, bet tikt pie breika viņai izdevās trešajā geimā. Tiesa, uzreiz pēc tam Kornē gan atbildēja tieši ar to pašu. Nākamajos geimos neviena no tenisistēm vairs pie breika netika, bet Sevastova pretinieces servi lauza ļoti svarīgajā devītajā geimā, kas nozīmēja, ka viņa varēja servēt par uzvaru šajā mačā. To viņa veiksmīgi arī paveica, uzvarot setā ar 6-4 un triumfējot arī visā mačā.

Maiami turnīrā, kas ir sezonas otrās «Premier Mandatory» sacensības, pirmajām 32 tenisistēm pirmā kārta bija brīva, tostarp Sevastovai. Latvijas tenisistei, kura pasaules rangā pašlaik atrodas 17.vietā, šajā turnīrā piešķirts 20.numurs.

Tikmēr WTA ranga 38.numurs Kornē vietu otrajā kārtā nopelnīja, pirmās kārtas duelī ar 6-2, 7-5 pārspējot traumu sadziedējušo Betāniju Mateku-Sendsu no ASV, kurai šis bija pirmais mačs kopš pērnā gada Vimbldonas čempionāta. Amerikāniete WTA rangā šobrīd ieņem 143.pozīciju.

Sevastova ar Kornē pirms tam bija tikusies trīs reizes savas «pirmās karjeras» laikā, izcīnot divas uzvaras. 2009.gada Parīzes «WTA Premier» turnīra pirmajā kārtā Latvijas tenisiste cieta zaudējumu, bet nākamajos divos dueļos Monterejas WTA «International» sacensībās 2010. un 2011.gadā izcīnīja uzvaras, pārspējot francūzieti attiecīgi ceturtdaļfinālā un otrajā kārtā.

Kornē karjeras laikā izcīnījusi piecus WTA titulus, iepriekšējo reizi pie trofejas tiekot pirms vairāk nekā diviem gadiem Hobārtas WTA «International» sacensībās. Pašlaik 28 gadus vecās francūzietes rekords WTA rangā ir 11.pozīcija, ko viņa sasniedza 2009.gada februārī.

Šosezon Kornē 15 spēlēs izcīnījusi septiņas uzvaras, bet mačā ar Mateku-Sendsu viņa pārtrauca trīs zaudējumu sēriju. Viņa šosezon trešo kārtu sasniegusi tikai divos turnīros - Austrālijas atklātajā čempionātā un Brisbenas WTA «Premier» sacensībās.

Sevastova Maiami turnīrā iepriekš startējusi četras reizes, vienīgo reizi pamatturnīrā spēlējot pērn, kad neizdevās pārvarēt otro kārtu.

Savukārt Kornē Maiami startēja jau 11.reizi karjerā. Savu labāko rezultātu viņa šeit sasniedza 2013.gadā, kad aizkļuva līdz astotdaļfinālam. Pērn viņa šajā turnīrā apstājās pirmajā kārtā, zaudējot baltkrievietei Aļaksandrai Sasnovičai.

Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko Maiami WTA «Premier» sērijas turnīra vienspēļu sacensības sāks ar cīņu pret ungārieti Tīmea Babošu, kurai līdz šim gan labāk veicies dubultspēlēs.

Abām Latvijas tenisistēm šajā turnīrā paredzēta dalība arī dubultspēļu sacensībās, kur viņām pirmajā kārtā pretī stāsies taivānietes Kaičeņa un Latiša Čanas, kuras izliktas ar otro numuru.