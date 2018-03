Sevastova Maiami turnīra trešās kārtas mača otrajā setā zaudē titulētajai Azarenkai

Sevastova maču iesāka pārliecinoši, uzvarot savu servi un nobreikojot pretinieci. Tiesa, trešajā geimā liepājniece zaudēja savu servi, kas Azarenkai vēlāk ļāva panākt neizšķirtu. Vēlreiz Sevastova baltkrievieti nobreikoja sestajā geimā, panākdama 4-2. Turpinājumā uzvarēja servētājas, Latvijas otrajai raketei gūstot virsroku ar 6-3.

Arī otro setu liepājniece iesāka ar breiku, taču zaudēja savas nākamās divas serves, kā rezultātā piektajā geimā nonāca iedzinējos ar 1-4. Devītajā geimā Latvijas tenisiste pie pretinieces serves atspēlēja trīs setbumbas. Tomēr turpinājumā pēc vēl trīs setbumbu atspēlēšanas Sevastova zaudēja savu servi un setā piekāpās ar 4-6.

Abām tenisistēm šī ir pirmā savstarpējā tikšanās.

Pasaules ranga 17.rakete Sevastova, kura sacensībās izlikta ar 20.numuru, turnīru sāka no otrās kārtas, ar rezultātu 7-5, 6-4 uzvarot francūzieti Alizē Kornē, kura ir pasaules 38.rakete.

The Sevastova hands were just too good in this rally! #MiamiOpen pic.twitter.com/xrdAw4QJRt— WTA (@WTA) March 24, 2018