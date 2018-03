Sevastova pēc veiksmīga sākuma Maiami turnīrā zaudē titulētajai Azarenkai

Šī turnīra trešajā kārtā Sevastova spēlēja pirmo reizi karjerā un par tās sasniegšanu viņa nopelnīja 65 WTA ranga punktus un 47 170 ASV dolāru prēmiju.

Sevastova maču iesāka pārliecinoši, uzvarot savu servi un nobreikojot pretinieci. Tiesa, trešajā geimā liepājniece zaudēja savu servi, kas Azarenkai vēlāk ļāva panākt neizšķirtu. Vēlreiz Sevastova baltkrievieti nobreikoja sestajā geimā, panākdama 4-2. Turpinājumā uzvarēja servētājas, Latvijas otrajai raketei gūstot virsroku ar 6-3.

The Sevastova hands were just too good in this rally! #MiamiOpen pic.twitter.com/xrdAw4QJRt— WTA (@WTA) March 24, 2018