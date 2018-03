Vai Ostapenko Maiami izcīnīs pirmo WTA titulu šosezon?

Ostapenko šajā turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet pasaules rangā viņa atrodas piektajā pozīcijā. Uzvara šajā turnīrā viņai ļaus uzlabot savas karjeras un valsts rekordu un pakāpties jau uz ceturto vietu. Tikmēr Stīvensa turnīrā izlikta ar 13.numuru, bet planētas rangā viņa ir 12.pozīcijā.

Abas tenisistes savā starpā līdz šim vēl nav tikušās.

Ostapenko, kura šo turnīru varēja uzsākt no otrās kārtas, pirmajā cīņā ar 6-4, 6-4 pārspēja ungārieti Tīmea Babošu (pasaules 47.rakete), kamēr trešajā kārtā viņa ar rezultātu 6-2, 7-6 (7:2) uzvarēja brazīlieti Beatrīsu Adadžu-Maju, kura WTA rangā atrodama 64.vietā. Savukārt astotdaļfinālā Latvijas tenisiste guva virsroku 7-6 (7:4), 6-3 pār planētas devīto raketi čehieti Petru Kvitovu, bet ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:3), 7-6 (7:5) uzvarēja ranga ceturto numuru Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas. Tikmēr pusfinālā viņa ar 7-6 (7:1), 6-3 pieveica šī turnīra lielākā pārsteiguma autori Danielu Rouzu Kolinsu no ASV, kura šīs sacensības sāka vien no kvalifikācijas un rangā atrodas vien 93.vietā.

Latvijas tenisiste pirmo reizi karjerā vienā turnīrā uzvarējusi divas TOP10 tenisistes, bet par iekļūšanu finālā viņa nopelnījusi 650 pasaules ranga punktus.

Par iekļūšanu finālā Ostapenko ir nopelnījusi arī 654 380 dolāru (531 000 eiro).

Šis ir pirmais turnīrs, kurā Ostapenko guvusi piecas uzvaras, nezaudējot nevienā setā.

Arī Stīvensa Maiami turnīru uzsāka no otrās kārtas. Pirmajā cīņā viņa ar 6-1, 6-3 apspēlēja Austrālijas pārstāvi Ajlu Tomļanoviču (WTA 90.), pēc tam ar 6-7 (1:7), 6-3, 4-0 atradās vadībā pret rumānieti Moniku Nikulesku (WTA 70.), kad pretiniece atteicās no tālākas cīņas. Savukārt astotdaļfinālā amerikāniete ar 6-3, 6-4 uzvarēja pasaules ranga trešo numuru Garvinji Mugurusu no Spānijas, kamēr ceturtdaļfinālā ar 6-1, 6-2 sagrāva arī vācieti Angeliku Kerberi, kura ir planētas desmitā rakete.

Visbeidzot pusfinālā Stīvensa ar 3-6, 6-2, 6-1 pārspēja slaveno Baltkrievijas tenisisti Viktoriju Azarenku, kura rangā pašlaik atrodama 186.pozīcijā.

Pērn Stīvensa parūpējās par vienu no sezonas lielākajiem pārsteigumiem un uzvarēja ASV atklātajā čempionātā, tiekot pie sava pirmā «Grand Slam» titula karjerā. Ceļā pretim šo sacensību uzvarētājas lauriem amerikāniete šī turnīra ceturtdaļfinālā pieveica otro spēcīgāko Latvijas tenisisti Anastasiju Sevastovu, kura gan pēc tam revanšējās otrā līmeņa sezonas noslēguma turnīra «WTA Elite Trophy» turnīra ietvaros.

Stīvensa 2016.gadā guva kreisās pēdas traumu, tāpēc nevarēja spēlēt 11 mēnešus, bet sacensību apritē viņa atgriezās pērn jūlijā Vimbldonas čempionātā. Tur viņa cieta zaudējumu jau pirmajā kārtā, bet pasaules rangā amerikāniete atradās vien pirmā tūkstoša beigās. Tiesa, sezonas turpinājumā viņa startēja izcili un uzvarēja pēc Vimldonas nākamajā «Grand Slam» turnīrā - savās mājās notiekošajā ASV atklātajā čempionātā.

Uzvara «US Open» ir pagaidām pēdējais tituls 25 gadus vecās Stīvensas karjerā, tomēr kopumā viņa ieguvusi piecus WTA titulus. Tieši finālos viņas rezultāti bijuši izcili, jo uzvaras gūtas visās piecās spēlēs. Savu pirmo trofeju amerikāniete ieguva 2015.gada augustā Vašingtonā, bet 2016.gadā sekoja panākumi Oklendā un Meksikā, bet līdz šim vienīgais «Premier» kategorijas tituls iegūts 2016.gada aprīlī Čārlstonā, tomēr tās nebija «Premier Mandatory» raudzes sacensības, kāds ir Maiami.

Tikmēr Ostapenko bilance finālos ir pieticīgāka - pieci fināli un divas uzvaras.

Pēc uzvaras ASV atklātajā čempionātā Stīvensa no 83.vietas uzlēca uz 17, bet viņas karjeras rekords ir 11.pozīcija 2013.gadā. Tiesa, nākamajā nedēļā tas tiks labots, jo jau tagad ir skaidrs, ka viņa pirmdien debitēs pirmajā desmitniekā.

Šosezon Stīvensa 12 mačos guvusi astoņas uzvaras, no kurām piecas ir Maiami turnīra ietvaros.

Maiami turnīrā, kas ir sezonas otrās «Premier Mandatory» sacensības, pirmajām 32 tenisistēm pirmā kārta bija brīva, tostarp Latvijas pārstāvēm Ostapenko un Sevastovai.

Pirms gada Ostapenko nepārvarēja Maiami turnīra pirmo kārtu, tāpēc viņai šoreiz bija jāaizstāv desmit WTA ranga punkti, kas nu ir izdevies ar lielu uzviju.

Ostapenko šosezon četras reizes zaudējusi savus pirmos mačus turnīrā, iepriekšējā WTA turnīrā Indianvelsā pārtraucot trīs zaudējumu sēriju. Viņa šajā sezonā WTA turnīros izcīnījusi deviņas uzvaras 16 mačos. Vēl vairākus panākumus viņa izcīnīja Federāciju kausa ietvaros, bet tur visas pretinieces bija rangā daudz zemāk esošas.

Ostapenko pērn jūnijā triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, sasniedzot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē. Viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti ranga pirmajā desmitniekā un piedalījās WTA sezonas noslēguma turnīrā.

Ostapenko bez triumfa «French Open» izcīnīja uzvaru arī Seulas WTA «International» turnīrā.

Pasaules ranga 17.vietas īpašniece Sevastova, Maiami turnīrā būdama izlikta ar 20.numuru, sestdien apstājās trešajā kārtā, zaudējot titulētajai baltkrievietei Viktorijai Azarenkai.

Tāpat Ostapenko un Sevastova zaudēja dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.