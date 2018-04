Ostapenko: Boksa treniņi ir ļoti noderīgi tenisam

Latvijas sieviešu tenisa izlase Ostapenko (WTA rangā 5.), Anastasija Sevastova (15.), Diāna Marcinkēviča (281.) un Daniela Vismane (786.) otrdien dosies uz Krievijas pilsētu Hantimansijsku, kur no 21. līdz 22. aprīlim notiks izslēgšanas spēles par iekļūšanu Federāciju kausa («Fed Cup») 2. pasaules grupā. Mači risināsies telpās uz māla seguma laukuma.

Krievijas izlase sastāvam pieteikusi Anastasiju Pavļučenkovu (WTA 27.), Jekaterinu Makarovu (32.), Jeļenu Vesņinu (43.) un Natāliju Vihļancevu (82.). Savukārt mājinieku komandai nepalīdzēs valsts pirmā rakete Darja Kasatkina (14.), Svetlana Kuzņecova (28.) un slavenā Marija Šarapova (42.).

«Domāju, ka uz māla spēlēt man būs labi, it īpaši tādēļ, ka es pagājušajā sezonā uzvarēju «Roland Garros» [Francijas atklātajā čempionātā jeb «French Open»]. Protams, māls var būt dažāds, taču mums būs vēl laiks sagatavoties. Dosimies uz Hantimansijsku un centīsimies parādīt savu labāko sniegumu,» sacīja Ostapenko.

«Kā jau manā balsī var dzirdēt, diemžēl esmu saslimusi ar vīrusu. Cerams, ka viss būs kārtībā, pirms vēl sāksies mači,» piebilda Latvijas dāmu tenisa izlases līdere.

«Mēs spēlēsim Krievijā, protams, vairākums atbalstīs pretinieces. Tas nekas. Mums arī būs līdzi cilvēki no Latvijas, kas mūs atbalstīs. Cerams, ka komandas gars vienmēr būs pozitīvs, neatkarīgi no rezultāta. Cerēsim uz veiksmi un centīsimies atgriezties ar uzvaru,» sacīja Ostapenko.

Ostapenko ārpus tenisa treniņiem pēdējā laikā pievērsusies arī boksa nodarbībām, kas palīdz uzlabot fizisko izturību.

«Īstenībā gāja ļoti labi. Biju uz kādām 6 vai 7 nodarbībām. Man jau padodas sāna sitieni. Man šķiet, ka tas [boksa treniņi] ir ļoti noderīgi tenisam. Tas ir labs kardio [fiziskā izturība]. Man patīk bokss,» pastāstīja Ostapenko.

First ever boxing session today, had so much fun and enjoyed it a lot 💪🥊☺️

I’m huge fan of Mairis and good luck in next fight Champ! @BriedisMairis pic.twitter.com/bXt11iW93C— Jelena Ostapenko (@JelenaOstapenk8) February 26, 2018