Ostapenko ar partneri zaudē Štutgartes dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas un Ukrainas duets ar rezultātu 1-6, 6-7 (10:12) atzina amerikānietes Rakelas Atavo un vācietes Annas Lenas Grēnfeldes pārākumu, kuras turnīrā izliktas ar ceturto numuru.

Pirmajā setā Ostapenko un Savčuka nonāca iedzinējos ar 0-3, taču tad guva punktu pretinieču servē. Mainīt seta gaitu gan viņām neizdevās, jo nākamos trīs punktus atkal izcīnīja Atavo un Grēnefelde.

Tikmēr otrajā setā bija līdzīgāka cīņa, kurā Atavo un Grēnefelde panāca 3-1 savā labā, taču pēc tam abi dueti piecos geimos pēc kārtas nespēja noturēt savu servi. Tesa, desmitajā geimā tas beidzot izdevās Ostapenko un Savčukai, kuras panāca izlīdzinājumu 5-5.

Turpinājumā Ostapenko un Savčuka vēl vienu reizi nobreikoja pretinieces, panākot 6-5, taču pašas setu izservēt nespēja, lai gan viņām bija divas setbumbas. Tikmēr taibreikā cīņa bija ļoti sīva, Ostapenko duetam tiekot vēl pie divām setbumbām, taču tās atkal netika izmantotas, beigās uzvaru svinot Atavo un Grēnefeldei.

Kā vēstīts, pirmajā kārtā Ostapenko un Savčuka ar rezultātu 7-6 (7:2), 2-6, 10:2 pārspēja Vācijas duetu Antoniju Lotneri un Lēnu Riferi.

Pērn Ostapenko ar Atavo tika kronētas par Štutgartes WTA «Premier» dubultspēļu sacensību čempionēm.

Jau ziņots, ka veiksmīgāk Ostapenko ceturtdien aizvadīja vienspēles maču, sasniedzot ceturtdaļfinālu. Aizvadot pirmo vienspēļu maču pēc vēsturiskās uzvaras Federāciju kausa pārspēlēs par vietu pasaules otrajā grupā, viņa turnīra otrās kārtas mačā ar 6-3, 6-0 pārliecinoši uzvarēja Kazahstānas sportisti Zarinu Dijasu.

Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapaneko nopelnījusi 100 WTA vienspēļu ranga punktus. Viņa ceturtdaļfinālā tiksies ar planētas sesto raketi Karolīnu Plīškovu no Čehijas, kura savā astotdaļfināla cīņā ne bez grūtībām ar 7-6 (7:4), 6-3 pieveica WTA ranga 193.numuru Veroniku Kudermetovu no Krievijas, kura dalību turnīrā sāka vēl no kvalifikācijas.

Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova vēdera vīrusa dēļ nepiedalīsies Štutgartes WTA «Premier» turnīrā.

Pasaules 15.raketei Sevastovai pirmajā kārtā bija jātiekas ar šosezon labi iepazīto vācieti Jūliju Gērgesu, taču Latvijas pārstāves vietā iespēju startēt pamatsacensībās ieguva Vithefta. Pērn Sevastova aizkļuva līdz Štutgartes turnīra ceturtdaļfinālam, tiekot pie 100 WTA ranga punktiem, kas tagad paliks neaizstāvēti.

Štutgartes turnīrā allaž ir ļoti spēcīgs dalībnieču sastāvs, šoreiz no ranga pirmā desmitnieka nespēlējot tikai otrajā pozīcijā esošajai dānietei Karolīnai Vozņacki, kā arī planētas astotajai raketei Venusai Viljamsai no ASV.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ostapenko un Sevasova Federāciju kausa pārspēlēs par vietu pasaules otrajā grupā kaldināja Latvijas uzvaru pār Krieviju. Latvija Federāciju kausa pasaules grupā atgriezās pēc 24 gadu pārtraukuma. Sākot ar nākamo gadu, abas pasaules grupas, visticamāk, tiks apvienotas vienā lielā grupā, kurā būs planētas 16 labākās komandas, tajā skaitā arī Latvija.