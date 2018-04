Ostapenko trīs setos zaudē Plīškovai

Ostapenko, kura rangā ir piektajā vietā, bet turnīrā bija izlikta ar ceturto numuru, cieta neveiksmi ar rezultātu 7-5, 5-7, 4-6.

Mačs ilga divas stundas un 20 minūtes.

Pirmajā setā Ostapenko ātri panāca 3-0 savā labā, taču Plīškova pēc tam atspēlējās, devītajā geimā čehietei neizmanrtojot divas beika iespējas. Turpretim 12.geimā to spēja Ostapenko, kura pretinieces servi uzvarēja «sausā», panākot vadību cīņā.

Tikmēr otrajā setā Ostapenko piektajā geimā zaudēja savu servi, taču tūdaļ breiku atguva, panākot 3-3. Diemžēl 11.geimā Latvijas tenisiste atkal nespēja noturēt savu servi, kas ļāva pretiniecei vēlāk izservēt arī setu, panākot izlīdzinājumu mačā.

Savukārt izšķirošajā setā Ostapenko pirmajos piecos geimos divas reizes zaudēja savu servi, bet reizi izmantoja breika iespēju, kas gan nedeva pārsvaru. Pēc sešiem geimiem Ostapenko zaudēja ar 2-4, beigās vairs nespējot atspēlēties, lai gan desmitajā un šī mača noslēdzošajā geimā viņai bija trīs breikbumbas.

Dalību Štutgartes turnīrā Ostapenko noslēdza ar 100 WTA vienspēļu ranga punktiem.

Abām tenisistēm šī bija ceturtā savstarpējā spēle, Ostapenko nespējot panākt izlīdzinājumu duelī pret šā brīža Čehijas dāmu tenisa pirmo raketi. Pirmajā mačā 2016.gadā Sinsinati turnīra otrajā kārtā divos setos uzvarēja Plīškova, kura pērn bija labāka arī Austrālijas atklātā čempionāta trešajā kārtā. Savukārt aizvadītā gada nogalē prestižajā WTA sezonas noslēguma turnīrā Ostapenko apakšgrupas pēdējā mačā bija pārāka ar rezultātu 6-3, 6-1. Ostapenko tā bija vienīgā uzvara «WTA Finals» turnīrā, kamēr Plīškova tika pusfinālā, kur gan zaudēja.

Jau vēstīts, ka Ostapenko kā izliktā spēlētāja Štutgartes turnīru sāka ar 6-3, 6-0 sagraujot ranga 52.raketi Zarinu Dijasu no Kazahstānas.

Pusfinālā Plīškova tiksies ar igaunieti Aneti Kontaveitu, kura ar 7-5, 6-7 (6:8), 6-4 uzvarēja krievieti Anastasiju Pavļučenkovu.

Plīškova sacensības sāka no pirmās kārtas, vispirms ar 6-2, 6-2 sagraujot ranga 21.raketi Kiki Bertensu no Nīderlandes, bet otrajā kārtā ne bez grūtībām ar 7-6 (7:4), 6-3 pieveica WTA ranga 193.numuru Veroniku Kudermetovu no Krievijas, kura dalību turnīrā sāka vēl no kvalifikācijas.

Sezonu Plīškova sāka ar pusfināla sasniegšanu WTA turnīrā Brisbenā, turpinājumā nevienā citā turnīrā tālāk par ceturtdaļfinālu netiekot, lai gan šosezon WTA turnīros viņai tagad ir 18 uzvaras 24 mačos. Tāpat pagājušajā nedēļā Plīškova palīdzēja Čehijai sasniegt Federāciju kausa finālu, duelī pret Vāciju, kas arī notika Štutgartē, izcīnot vienu uzvaru divās vienspēlēs.

Pērn jūlijā Plīškova uz nepilniem diviem mēnešiem jeb astoņām nedēļām kļuva par pasaules ranga līderi, bet karjeras laikā viņa izcīnījusi deviņu WTA turnīru uzvarētājas titulus, no tiem trīs pērn. Tāpat viņa 2016.gadā spēlēja ASV atklātā čempionāta finālā, taču cieta zaudējumu.

Štutgartes WTA «Premier» turnīrā Plīškova pērn ceturtdaļfinālā zaudēja nākamajai uzvarētājai Laurai Zīgemundei, bet vēl gadu iepriekš cīņā par tikšanu pusfinālā atzina polietes Agņeškas Radvaņskas pārākumu.

Savukārt Ostapenko pērn debitēja Štutgartes turnīrā un pēc kvalifikācijas pārvarēšanas pamatturnīra pirmajā mačā zaudēja amerikānietei Koko Vandevejai.

Kā vēstīts, Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova vēdera vīrusa dēļ nepiedalīsies šonedēļ notiekošajā Štutgartes WTA «Premier» sērijas turnīrā.

Pasaules 15.raketei Sevastovai pirmajā kārtā bija jātiekas ar šosezon labi iepazīto vācieti Jūliju Gērgesu, taču Latvijas pārstāves vietā iespēju startēt pamatsacensībās ieguva mājiniece Karīna Vithefta. Pērn Sevastova aizkļuva līdz Štutgartes turnīra ceturtdaļfinālam, tiekot pie 100 WTA ranga punktiem, kas tagad paliks neaizstāvēti.

Štutgartes turnīrā allaž ir ļoti spēcīgs dalībnieču sastāvs, šoreiz no ranga pirmā desmitnieka nespēlējot tikai otrajā pozīcijā esošajai dānietei Karolīnai Vozņacki, kā arī planētas astotajai raketei Venusai Viljamsai no ASV.

Ostapenko piedalījās arī dubultspēļu turnīrā, kur ceturtdien zaudēja otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā. Latvijas tenisiste startēja duetā ar Ukrainas sportisti Olgu Savčuku. Ostapenko līdz ar to neaizstāvēja pērn izcīnīto Štutgartes turnīra dubultspēļu čempiones titulu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ostapenko un Sevasova Federāciju kausa pārspēlēs par vietu pasaules otrajā grupā kaldināja Latvijas uzvaru pār Krieviju. Latvija Federāciju kausa pasaules grupā atgriezās pēc 24 gadu pārtraukuma. Sākot ar nākamo gadu, abas pasaules grupas, visticamāk, tiks apvienotas vienā lielā grupā, kurā būs planētas 16 labākās komandas, tajā skaitā arī Latvija.