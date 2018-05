Ostapenko iekļūst prestižā Romas WTA «Premier» turnīra astotdaļfinālā

Pirms tam otro kārtu sasniedza valsts otrā rakete Anastasija Sevastova, kura ar rezultātu 6-3, 3-0 bija vadībā pret Kristīnu Mladenoviču, francūzietei otrajā setā izstājoties.

Par astotdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 105 WTA vienspēļu ranga punktus un 28 910 eiro naudas balvu.

Ostapenko maču iesāka ar divām pārliecinoši lauztām pretinieces servēm, kas ceturtajā geimā ļāva panākt jau 4-0. Sestajā geimā Ostapenko pirmo reizi mačā zaudēja savu servi, taču turpinājumā revanšējās un astotajā geimā noslēdza setu, uzvarēdama ar 6-2.

Tāpat ar nobreikotu pretinieces servi Ostapenko iesāka otro setu. Turpinājumā uzvarēja servētājas līdz astotajā geimā Ķīnas tenisiste nobreikoja Ostapenko un panāca neizšķirtu 4-4.

