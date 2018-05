Ostapenko trīs stundu ilgā cīņā piekāpjas titulētajai Šarapovai

Ostapenko lieliski tiek galā ar Šarapovas servēm. Latvijas tenisiste otrajā geimā zaudē tikai vienu izspēli, panākot 2-0 vadību pirmajā setā.

Wonderful forehand down the line from @JelenaOstapenk8!



She has the first break of the match! #ibi18 pic.twitter.com/ZoGNNJLVvw— WTA (@WTA) May 18, 2018