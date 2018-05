Gulbis turpina uzvaru gājienu un sasniedz «French Open» otro kārtu

Par kvalifikācijas un pamatsacensību pirmās kārtas pārvarēšanu Gulbis nopelnījis jau 70 ATP ranga punktus.

Latvietis nākamajā mačā tiksies ar itāli Mateo Beretīni, kurš rangā rodams 96.vietā. Viņš svētdien pirmās kārtas mačā ar 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 uzvarēja vācieti Oskaru Oti, kurš ir planētas 156.rakete.

Šī Gulbim ir pirmā uzvara ATP tūres pamatsacensībās kopš pērnā gada ASV atklātā čempionāta.

Jau mača otrajā geimā Gulbis spēja atspēlēt trīs breikbumbas, lai gan tā laikā viņš atradās vadībā ar 40:0. Millera trīs breikbumbas viņam izdevās atspēlēt ar veiksmīgām servēm. Turpinājumā kortā starp abiem tenisistiem bija vērojama diezgan līdzvērtīga spēkošanās, taču lūzuma punkts pienāca sestajā geimā, kad Millers izmantoja vienīgo breikbumbu.

Pēcāk Gulbis nespēja rast nekādus pretargumentus pretinieka servei, turklāt Luksemburgas tenisists bija pārņēmis iniciatīvu, kā rezultātā viņš latvieti vēlreiz nobreikoja astotajā geimā, pirmajā setā uzvarot ar pārliecinošo 6-2.

The second game is not even over and Gulbis is already arguing with the umpire #RG18 pic.twitter.com/q7Svl1U48A— Ju (@Nole1989) May 28, 2018