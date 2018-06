Gulbis: Ticu, ka tenisā vēl paveikšu ko nozīmīgu

«Konkrētu mērķu man šobrīd nav. Gribu spēlēt, kamēr ļauj veselība, un darīt to visaugstākajā līmenī. Cik ilgs periods vēl atlicis, to nepateiks neviens. Ticu, ka tenisā vēl paveikšu ko nozīmīgu. Un ar to domāju - labi nospēlēšu kādā lielā turnīrā,» sacīja Gulbis. «Bet jāsakrīt daudziem faktoriem. Vēlos šo stāstu pabeigt pēc saviem noteikumiem.»